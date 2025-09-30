我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕於丹娜絲颱風後勘災，全妝上陣引爆粉底液之亂。（資料畫面／台中市政府提供）

副總統蕭美琴日前到光復鄉勘災，腳踩的雨靴與眾不同，被起底價格上千元後，許多網友高喊買不起，隨即有民眾拿南投縣長許淑華的5千元雨靴比一比，開酸蕭穿的是「便宜貨」。事實上女性政治人物勘災常被歪樓，近來最著名例子，就是台中市長盧秀燕的全妝勘災，最後還引爆粉底液之亂，盧秀燕不但沒受傷，還因此博得帶貨女王的封號。蕭美琴日前勘查光復鄉洪災，腳上黑底白色獸掌花紋的雨靴十分亮眼。臉書粉專「看新聞學幹話」從亞馬遜官網搜尋售價，折合新台幣1,279元，被網友調侃「不愧是高官」、「就不相信她穿這種雨鞋會下去泥巴裡面」，也有網友反擊，指蕭美琴與南投縣長許淑華的上萬元行頭根本不能比，大酸「整整少一個0」。許淑華去年7月勘查凱米颱風災情，網友狂讚她的灰色系雨衣很好看，大喊「可以請縣府幫忙團購嗎？」有網友查出該雨衣是瑞典品牌STUTTERHEIM，要價8千多元；腳上拼接色英國牌子的靴子，平常可以當雨鞋，要價大約五千元。至於受到最多討論的，當屬盧秀燕今年8月2日丹娜絲颱風過境後，前往北屯區與石岡區視察災情搶修作業，事後被立委王義川大酸全妝上陣，之後還引爆2400粉底液之亂，最大獲利者是雅詩蘭黛，粉底液賣到至今缺貨。媒體人出身的盧秀燕完全不回應王義川，卻趁勢操作一波防曬噴霧旋風，博得「政壇帶貨女王」新封號。