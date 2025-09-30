我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傳T.O.P.今年年底前會發布睽違12年的新歌。（圖／T.O.P. IG）

BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）今（30）日傳出將於今年底前發行SOLO專輯回歸樂壇，距離他上次發行歌曲〈DOOM DADA〉已經是12年前的事，這次有望合作《魷魚遊戲》的美術總監蔡炅宣拍新歌MV，消息讓歌迷又驚又喜！而他的前隊友BIGBANG（GD、太陽、大聲）也確定將在2026年正式回歸，並宣布站上科切拉音樂節的舞台，讓許多粉絲期待未來更多活動。T.O.P在2016年因為吸食大麻被判10個月有期徒刑、2年緩刑，經過了多年的沉寂後，他去年加入紅遍全球的影集《魷魚遊戲》復出，掀起許多討論度。根據韓媒《韓國先驅報》報導，業界人士表示T.O.P將於今年第四季度以SOLO歌手的身分回歸舞台，睽違12年再發全新歌曲，並且新曲MV將和《魷魚遊戲》的美術總監蔡炅宣合作，帶來超高規格的音樂、視覺饗宴。去年底有粉絲在T.O.P的IG留言區提問：「〈DOOM DADA〉2.0 什麼時候出？」當時他就回覆：「2025。」宣布自己將會在2025年推出音樂作品，本次真的等來風聲讓粉絲超開心。T.O.P出道（2006）就跟YG娛樂攜手走過16個年頭，卻因為吸毒自毀前程，還跟BIGBANG成員疑似鬧翻。2023年初，T.O.P和YG娛樂合約到期，彼此選擇不再續約，形同退出過去多年來一直活動的團體BIGBANG，跟過去切割重新開始。BIGBANG現在僅剩3名成員GD、太陽、大聲，他們也在日前宣布將捲土歸來，確定在2026年成軍20週年之際全面展開團體活動，同時將以「BIGBANG」之名站上科切拉音樂節，使粉絲已經等不及想趕快看到BIGBANG的合體首秀。