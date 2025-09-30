我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格已衝破每盎司3850美元，一度來到3867美元 ，台灣銀樓在連假過後，今（30）日飾金掛牌賣出價每錢也衝上新台幣14650元新天價。台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，今日一早就接到不少客人電話詢問金價，他也持續看好黃金，預估今年飾金15000元看得到，手頭上有黃金的人，也可先部分獲利了結，「父母賣黃金補貼子女買房」這現象也滿多的。國際金價持續創新高，一度來到3862美元，台灣銀行以新台幣計價的黃金存摺每錢賣出價也破3800元，來到3813元新高，就連銀樓飾金賣出價每錢也衝上14650元來。業者石文信表示，在連休3天後，今日一早就有客人打來問金價，但不知是要買還是要賣，他建議，有多餘的錢可以買黃金，而且買飾金還可以配戴，久了嫌款式過時還可賣掉，甚至急需用錢都馬上賣掉變現，黃金保值又不會氧化。至於現在買價格不會太高嗎？石文信表示，他持續看好黃金，尤其川普還在任，金價恐持續創新高，目前就看會不會突破3900美元，若破了，可能就會向4100美元挺進，銀樓飾金賣出價今年15000元應該看得到，他也建議，手上有黃金的，現在可以部分獲利了結，若黃金持有5年以上，估計獲利都有1、200%。他也不認為，大家已在前波高點賣光黃金，尤其年長者還是覺得身邊要放一些黃金才安心，他也觀察到這幾年很多父母把年輕買的黃金賣了，補貼小孩買房或當頭期款，這現象滿多，以前黃金很便宜一條手鍊1兩可能1萬多元就有了，更早可能才幾千元，台灣民間黃金還很多，就看捨不捨得賣，有些人會想留給後代。