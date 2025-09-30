我是廣告 請繼續往下閱讀

馬太鞍溪堰塞湖災害，造成多位鄉親不幸罹難。「花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖災害罹難尊靈頭七功德法會」今（30）日上午於瑞穗鄉生命紀念園區舉行。花蓮縣長徐榛蔚陪伴罹難者家屬一同誦經助念，祈求諸佛菩薩接引亡者離苦得樂，也願在世親人心靈獲得撫慰。今日出席法會代表包括光復鄉長林清水、瑞穗鄉長吳萬德、立法委員傅崐萁服務處主任張沛瑩、花蓮縣議員林玉芬、消防署代表、林業及自然保育署花蓮分署代表、中華玄門總會總會長吳宏烈及各界代表，共同為罹難鄉親祈福。法會於上午8時展開布置，9時正式進行發表文、請佛、啟誦《慈悲十王寶懺》全卷，並舉行供養、繳經、普施108桌等科儀。縣長徐榛蔚及縣府團隊將持續陪伴家屬走過艱難時刻，並全力推進復原重建，期盼鄉親早日恢復正常生活。徐榛蔚感謝中華玄門總會長期關懷花蓮，在0206花蓮震災、0402太魯閣號事故與0403地震後，均以莊嚴法會超渡罹難者，撫慰人心。此次法會再次展現社會凝聚力與溫暖，為罹難者祈願安息，並陪伴在世者勇敢面對未來。花蓮縣政府表示，災害雖帶來沉痛傷痛，但縣府將持續整合各方資源，與鄉親攜手同行，共同走向復原重建之路。