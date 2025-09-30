我是廣告 請繼續往下閱讀

保加利亞黑松露檢出重金屬鎘超標！11公斤退運或銷毀

食藥署今（30）日公布最新邊境檢驗不合格名單，其中自中國進口的「山茶油(CAMELLIA OIL)」檢出含污染物質及毒素超標，其「縮水甘油脂肪酸酯」為致癌物，依規定220.08公斤需退運或銷毀。另外，從保加利亞進口的「新鮮黑松露」則被檢出重金屬鎘超標，邊境必須退運或銷毀。食藥署公布邊境查驗不合格品項，共計10項。其中，由「台灣杏馨堂有限公司」自中國進口的山茶油，被檢出致癌物「縮水甘油脂肪酸酯」1876µg/kg。食藥署說明，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用或作為食品加工原料的植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂，以縮水甘油/環氧丙醇計限量為1000 µg/kg，不符合食品安全衛生管理法第17條規定。相關山茶油共計220.08公斤，依規定需退運或銷毀。而食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，業者近半年為同產地同號列輸入的品項首次違規，由一般抽批調整為加強抽批。而中國的食用油脂6個月同產地、同號列產品共報驗26批，檢驗5批，1批不合格。另外，一批由業者「光冊國際有限公司」報驗的保加利亞新鮮黑松露，檢出重金屬鎘3mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為2mg/kg。此批保加利亞的新鮮黑松露在邊境必須退運或銷毀，共11公斤依規定退運或銷毀。利宇企業有限公司自美國進口「鮮菠菜」檢出重金屬鎘，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於葉菜類限量為0.2mg/kg，不符合食品安全衛生管理法第17條規定；總計262公斤依規定退運或銷毀。