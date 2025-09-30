我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬達加斯加Z世代因不滿政府停水停電作為上街抗議，並將海賊王骷髏旗圖像穿在身上。（圖／翻攝自Ｘ）

馬達加斯加因長期停水停電問題引爆民怨，數千名「Z世代」年輕人走上街頭示威，造成至少22人喪命、逾100人受傷。值得注意的是，近幾個月以來在印尼以及尼泊爾的Z世代抗議活動中，日本知名動漫海賊王的主角草帽小子魯夫的海賊旗，也再度出現在馬達加斯加的抗議行動中。根據美聯社與法新社等媒體報導，馬達加斯加上週開始發生多起示威活動，抗議者舉著「水與電是基本人類需求」、「馬達加斯加人民，醒來吧」等抗議標語，用燃燒的輪胎和石塊封鎖道路，首都安塔那那利佛的許多商店、電器行和銀行都發生了搶劫，幾個車站也發生火災。與總統關係密切的政治人物住宅也都遭襲擊。值得注意的是，在此次抗議行動中，有些人舉著印有海賊王骷髏圖的黑旗，這是最近幾週尼泊爾反政府抗議活動的象徵標誌，這次旗幟上還戴著一頂傳統的馬達加斯加帽子，亦有許多民眾將此圖案做成衣服穿在身上。馬達加斯加政府上週四實施夜間宵禁，警方使用橡膠子彈和催淚瓦斯鎮壓民眾。然而，民眾對於政府的應對相當不滿，持續走上街頭高喊要總統拉喬利納（Andry Rajoelina）辭職。根據聯合國的數據，近日的抗議活動已造成至少22人喪命、逾100人受傷，總統拉喬利納今天宣布解散政府，並透過全國電視演說表示，「我已決定解除總理及政府的職務。在新政府成立之前，現任官員將擔任臨時部長」，拉喬利納也說，「若政府成員未執行他們被賦予的任務，我們承認並致歉」。聯合國人權事務高級專員指出，死傷者包括遭安全部隊擊斃的抗議民眾與路人；也有人在接著發生的大規模暴力與搶劫事件中，被抗議無關的人或幫派殺害。