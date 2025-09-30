我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮光復鄉洪災情況慘重，民進黨今（30）日表示，花蓮還在救災，藍白聯手 「爭議法案」又要來襲，呼籲新會期應該聚焦民生、經濟、青年、弱勢等議題，尤其現在中央全力救災和復原花蓮災區。民進黨表示，當全國都將心力放在花蓮救災，國民黨總召傅崐萁、民眾黨總召黃國昌今天在立法院，卻否決了三個在上會期被民進黨認為應該要謹慎研議、討論，而暫時用復議案阻擋的爭議法案。民進黨指出，國民黨提「反年改法案」，要求停止逐年遞減退休金至60%（國際標準約為55%），且要求退休金要與現職調薪同步，這不但會傷害國家財政，更會加深世代不正義。民進黨說，民眾黨提修《刑事訴訟法》，刪除「串證羈押」，幫助詐騙與犯罪集團，讓罪犯們能在外面趴趴走、繼續串證。民進黨提到，民眾黨提「公投綁大選」，然而2021年公投結果就已「不同意」，人跟事的選舉要分開，藍白推「選擇式民主」，是不是公投輸不起？民進黨認為，新會期應該聚焦民生、經濟、青年、弱勢等議題，尤其現在中央全力救災和復原花蓮災區，但藍白一開議，就又迫不及待要摧毀年金改革、司法制度、公投制度，再度推動會對國家、人民造成傷害的法案。民進黨追問，「想問藍白，難道你們是眼裡沒有國家，只看得到政黨利益、個人利益的在野黨嗎？」