▲今日中午有許多民眾反映Line Pay發生故障，無法正常支付。（圖／記者潘毅翻攝）

▲經實測，目前從LINE軟體錢包進去的Line Pay，可以正常付款。（圖／記者潘毅翻攝）

（9/30 14:54更新）

台灣用戶數量最多的行動支付今（30）日傳出當機災情，許多上班族到超商、餐廳要付款時，突然跳出「無法連線」的通知，更有一票人表示沒帶現金無法付款超尷尬，不過，暫時解決的辦法也曝光了！今（30）日教師節連假結束開工第一天，許多上班族中午要外出用餐時，發現打開Line Pay要付款時，掃描店家的條碼之後，卻會跳出「無法連線，請檢察網路連線狀態並再試一次」的通知。許多上班族紛紛在社群上反映，「Line pay是不是壞掉了？剛剛要結帳完全打不開真的有夠尷尬」、「一樣連不上，剛要結帳超尷尬」、「剛剛去買東西結果line pay打不開，還沒帶現金⋯有夠尷尬」、「今天去超商要line pay付款時，卻打不開」。目前Line Pay尚未針對本次事件做出回應，不過經過記者實測，若是直接使用Line軟體的錢包Line Pay是可以正常付款的，出狀況的大多都是使用LINE Pay APP的使用者。針對本次事件，LINE Pay官方回應《NOWNEWS》，