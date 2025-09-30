台灣用戶數量最多的行動支付LINE Pay今（30）日傳出當機災情，許多上班族到超商、餐廳要付款時，突然跳出「無法連線」的通知，更有一票人表示沒帶現金無法付款超尷尬，不過，暫時解決的辦法也曝光了！
今（30）日教師節連假結束開工第一天，許多上班族中午要外出用餐時，發現打開Line Pay要付款時，掃描店家的條碼之後，卻會跳出「無法連線，請檢察網路連線狀態並再試一次」的通知。
許多上班族紛紛在社群上反映，「Line pay是不是壞掉了？剛剛要結帳完全打不開真的有夠尷尬」、「一樣連不上，剛要結帳超尷尬」、「剛剛去買東西結果line pay打不開，還沒帶現金⋯有夠尷尬」、「今天去超商要line pay付款時，卻打不開」。
目前Line Pay尚未針對本次事件做出回應，不過經過記者實測，若是直接使用Line軟體的錢包Line Pay是可以正常付款的，出狀況的大多都是使用LINE Pay APP的使用者。
（9/30 14:54更新）針對本次事件，LINE Pay官方回應《NOWNEWS》，在LINE Pay App服務更新作業過程中，出現網路延遲現象，因恰逢午餐時段使用量增加，導致網路延遲情況時間延長，服務短暫受影響，目前系統已恢復正常，對造成不便深感抱歉。
