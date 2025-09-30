我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傅崐萁拿起鏟子開始挖土，被網友酸說「雨鞋終於髒了」。（圖／傅崐萁辦公室提供）

▲傅崐萁稱自己面子不能輸，接過鏟子親自動手，一旁的鏟子超人則是不斷喊說：「大力一點！」（圖／傅崐萁辦公室提供）

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，各地志工紛紛湧入救災。國民黨立院黨團總召傅崐萁昨（29）日下午前往災區探視時，現場有鏟子超人直接對他喊話：「大家想看你挖！」而在媒體鏡頭拍攝下，傅崐萁稱面子不能輸，當場就拿起鏟子開鏟，這段互動意外成為網路熱門話題，本尊也親自做出回應了。傅崐萁昨晚在臉書發文表示，下午在佛祖街延街詢問各受災戶，有什麼需求他來幫忙聯繫，遇到一群可愛的年輕朋友，分別來自台北、新北、桃園，高雄，屏東，LINE群組一吆喝，數十人說來就來，他們俐落迅速地消滅幾十公分高的淤泥，「傅總召，別光站著，你也要幫忙鏟啊」，輸人不輸陣，自己雖然今天已在外奔走近7到8個小時，肌力不夠但面子不能輸，當場就拿起鏟子，試了幾鏟可能不及格，但誠意滿滿，也謝謝這些年輕又有愛心的鏟子超人。傅崐萁續指，整個救災過程有太多需要檢討的地方，28日馬太鞍溪橋和堤防合龍，短暫河水溢流，水利署未先通報，造成民眾一場虛驚，必須再三抱歉再抱歉。救援行動加上慈濟共六區，依地形地貌分配人力及重機械，救災難度超高於預期，許多載滿物資及壯丁的車輛被卡在路上，很抱歉交通壅塞讓善心無法及時送達，接下來會排除萬難不讓愛心又延遲。而接下來的上班日，有空的人希望一起來幫忙，「台灣最美的風景是人」，一直沒變過，全世界都知道，花蓮人更知道，感謝！畫面曝光後，立刻在社群平台Threads瘋傳，有網友打趣留言「這幾天看到最開心的新聞！傅崐萁的雨鞋終於髒了」、「我每次都看到一肚子火，今天看的好開心」、「哈哈哈哈，志工很敢喔，居然叫國王自己挖土，小心後面出事」、「真的只有外地人敢這樣玩他耶」、「超好笑那個『叫他推、叫他推』超拱火，好喜歡」、「結果鏟2下就走了？ 看來這一攤很難演」、「結果被拿來po文，博得好感」。