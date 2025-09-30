我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(30)日進行專案報告，市議員吳佩芸指出，中央修法後的一般性補助款成為未知數，將嚴重影響地方財源。她以社會局明年度預算為例指出，高達七成七的歲入依賴一般性補助，若中央延遲或金額不足，恐造成市府財政風險，甚至被迫舉債。吳佩芸說，行政院主計總處於8月修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，補助款須經申請、審查與評比，地方政府何時獲得、能否獲得、金額多寡全不確定，恐讓各局處歲入來源動搖，也使議會預算審查形同失去依據。她指出，早在幾週前的臨時會就曾提出質疑，當時市府回應若補助尚未核定，會以市庫款先行編列。但吳佩芸提醒，許多局處預算都有同樣情況，若將「不確定收入」納入歲入，議會根本無法掌握完整財務狀況。以社會局為例，明年度「單位預算」歲入共編列53億7,038萬5千元，其中97.7%來自上級政府補助，達52億4,712萬6千元；而當中有41億3,649萬7千元、約占77%，由原本「計畫型補助」改為「一般性補助」。吳佩芸表示，這代表社會局超過七成收入須經中央審查與評比，實際金額可能要等到明年年中才確定。她雖肯定市府為避免津貼中斷，先以市庫款墊付，但憂心若未來補助不足，恐造成財政黑洞。她進一步質疑，預算書中並未明確說明這些先行墊付款項是否能回收，一旦41億元社福補助落空，缺口如何填補？財源又從何而來？是否將逼得市府增加舉債？要求盧秀燕市長正面回應，向市民交代清楚。對此，盧秀燕表示，市府對未來預算編列同樣心存疑慮，今年各縣市送進議會的預算都面臨不確定性，明年可能須透過追加減預算處理。她坦言，今年社福預算已減少19億元，若確有必要支出，市府將自行籌措，但若補助收入出現差額，也不排除市府必須舉債因應。