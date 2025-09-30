我是廣告 請繼續往下閱讀

素有「竹北吊車大王」之稱的胡漢龑，向來以笑臉和親和形象聞名，但29日卻罕見動怒，怒嗆名嘴與酸民對「災區擺拍」的質疑，甚至在活動現場公開表示「會在臉書上回嗆」，引發話題討論。而事件起因，疑似源自一段節目畫面，推測惹怒胡漢龑的這位「名嘴」，很有可能就是媒體人吳靜怡，而她本人稍早也親自回應了。有網友在社群平台分享節目片段，畫面中出現胡漢龑公司「啟德機械」支援的山貓與怪手運送至花蓮災區，但吳靜怡卻說「這些重機具組開了10小時，好不容易到了光復鄉，發現沒有指揮，這些山貓、怪手，機器擺在那沒人會開，現在是怎樣，要人家撤回去還是怎樣？」雖未指明是啟德機械，但網路輿論迅速將兩者連結，成為導火線之一。胡漢龑隨後也親自拍影片，替辛苦投入救災的同仁抱不平，他怒轟：「有本事自己去看看，有多少同業的業者怪手陷在泥濘裡，你們有去關心嗎？專講風涼話，做人要有口德！」他更喊話名嘴，「我出多少你出多少？我派吊車人力，你出什麼？」同時，他也親自坐鎮災區並協助運送物資，展現行動力。針對外界揣測，吳靜怡隨後也在社群平台Threads澄清，自己並未點名單一公司，僅是說明現場確實出現「機具無法進入、司機不足」的情況。她更批評，有心人士故意混淆視聽，強調「針對我的部分，一律報警處理！」隨後她也一連發了好幾篇貼文，不斷感謝胡漢龑董事長的愛心，以及啟德機械投入救災。