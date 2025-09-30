我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮「便當之亂」繼續燒，來自桃園的熱心主廚賴彥汶號召組成「義煮團」，不過他日前卻指控，花蓮縣府阻擋物資運送車，導致1萬多個便當送不出去，最終只能終止供餐，縣府則說要向外面業者訂2萬個便當。不過，又有現場志工踢爆，縣府分配便當狀況混亂，先是要便當要不夠，快到下午又被塞近百個便當，最終只能當廚餘丟掉。賴彥汶日前號召組成「義煮團」，免費提供馬太鞍基督長老會的所有飲食便當，不過他日前卻指控，花蓮縣政府卡住物資運送車，讓義煮團無法用最快速度供給訂單，最終2萬多個便當實際僅出餐1萬個，仍有不足約1萬多個便當。賴彥汶不滿地說，現場10幾個人中暑，還被這樣對待，既然縣府說「有供應便當」，並阻擋物資進入，「這1萬人你們自己處理，去承擔沒飯可以吃的責任，不好意思我們不雞婆！」花蓮縣政府29日首度列席光復鄉中央協調所聯合會議，表明已訂購2.5萬份便當提供志工，絕大多數是縣府採購。不過，又有現場志工踢爆，太巴塱教會發出去幾百個便當，11點分送完畢之後，大家終於休息一下。開始有好多部落的阿姨叔叔跑來問，還有便當可以拿嗎？上面裡面還有很對受災戶老人家出不來，要送過去，「我們馬上再炒二十碗麵送出去。二點多，突然小蜜蜂（機動機車）進來跟我們要了200個便當，佛祖街完全不夠，此時我們真的生不出來任何一個便當」。該位志工續指，三點多，突然「有人送進來」近百個便當，因為我們負責的區域都已經完食，完全不知道這些便當是哪裡買來的？天氣太熱，這些便當完全沒辦法放到晚餐時間，只好全部倒掉。「我們這些義工捨不得，又覺得浪費，好難過稍早一堆人要不到便當，喪志的離開教會。現在我們卻處理上百個便當廚餘。」