▲Energy（如圖）復出一年多就拿到金曲獎最佳歌曲獎和YES 933潮流音樂盛典2025的最佳歌手獎。（圖／新傳媒YES 933提供）

ENERGY書偉本月19日父親過世後奔喪處理家事，昨（30）日他首歸隊和團員赴新加坡參加《YES 933潮流音樂盛典2025》頒獎典禮，勇奪年度歌手獎，5人合體重現〈Here I Am〉、〈多愛我一天〉、〈分合〉等金曲，引發全場大合唱，有備而來的他們更驚喜帶來新歌〈馬上去〉，最後以紅遍亞洲的神曲〈星期五晚上〉，全體16蹲讓現場嗨翻。人氣高漲的ENERGY，接連在台灣金曲獎獲得年度歌曲獎、YES933潮流音樂盛典奪下年度歌手獎，他們更宣布將於明年1月10、11日重返台北小巨蛋舉辦全新巡演，門票已於上週末在拓元系統開賣，消息一出立刻引爆海內外歌迷搶票應援。行程滿檔的他們特地飛往新加坡領獎演出，展現對盛典的重視，也藉此感謝新加坡歌迷一路以來的支持。他們感性表示，「成團後第一個海外宣傳城市就是新加坡，每次辦簽唱會或演唱會，都能看到新加坡歌迷的身影，真的很感謝大家。」值得一提的是，隊長牛奶出發前竟鬧出護照烏龍，在機場Check-in時才發現自己拿的是兒子的護照，緊急改搭下午班機飛抵新加坡，也因此錯過彩排，團員們不忘在社群上開他玩笑，將牛奶的照片P在彩排結束後的龍蝦大餐上，笑說：「超級好吃，好吃到奶哥的片從龍蝦浮出來。」書偉更補槍大糗：「其實奶哥是這次的『特別嘉賓』啦！」難得造訪新加坡，ENERGY也把握空檔品嚐在地美食，坤達跟阿弟還造訪林俊傑開設的咖啡廳做客，TORO更笑說自己重溫了在新加坡飯店游泳的回憶：「印象中上次來新加坡游泳是拍戲，還記得那檔戲有很多泳裝美女。」此話一出，全場笑翻。