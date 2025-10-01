96自由車聯賽本季落幕，中華民國自由車協會顧問李莉加與96自由車協會理事長楊倩玉，分別分享了對賽事的觀察與未來規劃。李莉加表示，今年是協會首次與96聯賽合作，過程中最大的收穫是裁判系統的提升。「三場比賽裡，協會裁判都進入實地執法，讓年輕裁判能與資深裁判交流，逐步建立起培訓體系。」她指出，這對國內賽事的公平性與專業度都有顯著助益。
她同時坦言，國內賽事仍面臨路權挑戰。「不同縣市對路權的規範不同，尤其連假時期，難度更高。」她呼籲未來應建立更明確的跨部門協調機制，避免賽事臨時喊卡，讓選手與主辦方都蒙受損失。
針對未來方向，李莉加透露，協會正在研究如何將積分制度更完善，並考慮對旅外選手給予加權，讓制度更符合公平原則。她強調：「教練、選手最關心的就是比賽公不公平，這是我們努力的核心。」
96聯賽明年邁向國際
楊倩玉則在頒獎典禮致詞中提到，96聯賽五年來已完成第一階段任務，下一步將走向國際。「我們已經在海外開設四間門市，明年比賽也將前進東南亞，第一站規劃在馬來西亞。」
她強調，96聯賽不會因此淡出台灣，「請大家不要擔心我們不辦了，我們只是有更好的合作夥伴，將推出更不一樣的比賽。」她並感謝裁判團隊與協會的支持，讓U15、U17等基層選手能夠在國內就接觸國際規格，未來到海外參賽能無縫接軌。
