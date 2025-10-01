我是廣告 請繼續往下閱讀

▲96聯賽不會淡出台灣，還會朝國際邁進。(圖/96聯賽提供)

96自由車聯賽本季落幕，中華民國自由車協會顧問李莉加與96自由車協會理事長楊倩玉，分別分享了對賽事的觀察與未來規劃。她指出，這對國內賽事的公平性與專業度都有顯著助益。她同時坦言，國內賽事仍面臨路權挑戰。「不同縣市對路權的規範不同，尤其連假時期，難度更高。」她呼籲未來應建立更明確的跨部門協調機制，避免賽事臨時喊卡，讓選手與主辦方都蒙受損失。針對未來方向，李莉加透露，協會正在研究如何將積分制度更完善，並考慮對旅外選手給予加權，讓制度更符合公平原則。楊倩玉則在頒獎典禮致詞中提到，96聯賽五年來已完成第一階段任務，下一步將走向國際。她強調，96聯賽不會因此淡出台灣，「請大家不要擔心我們不辦了，我們只是有更好的合作夥伴，將推出更不一樣的比賽。」她並感謝裁判團隊與協會的支持，讓U15、U17等基層選手能夠在國內就接觸國際規格，未來到海外參賽能無縫接軌。