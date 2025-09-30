我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中沙鹿武震宮五路武財神廟今天舉行動土典禮，由台中市副議長顏莉敏、武震宮管委會建廟主委蔡榮鑫及主委王子澤主持，信眾虔誠參與。(圖／記者金武鳳攝，2025.9.30)

台中沙鹿武震宮五路武財神廟今天舉行動土典禮，由台中市副議長顏莉敏、武震宮管委會建廟主委蔡榮鑫及主委王子澤主持，信眾虔誠參與。王子澤表示，武震宮興建新廟等了40幾年，今天終於動土，這是沙鹿宗教盛事，也為地方注入豐沛信仰能量。武震宮主祀「五路武財神」，以玄壇真君趙光明為首，並與蕭升、曹寶、陳九公、姚少司合稱五路財神，象徵金木水火土五行，庇佑四面八方。民間信仰中，五路財神被視為財運興旺的象徵，寓意「庫滿源生、財源不絕」，庇佑各行各業。武震宮將於舊廟對面基地興建新廟，據主委王子澤表示，推動興建新廟逾40年，今天上午終於動土了，象徵廟宇建設正式啟動。動土儀式莊嚴隆重，由道壇恭請聖真三界眾神降臨護佑外，並進行開光加持、動土金鏟儀式，戰鼓震天，氣氛熱烈。主委王子澤表示，五路武財神廟歷史可追溯至清道光年間，至今已逾百年，承載著在地民眾對財神信仰與寄託。2003年，由王福營創立武震宮管理委員會，致力推動廟務組織化並積極弘揚五路財神文化，在歷屆主委的努力下，廟務蒸蒸日上。武震宮神蹟不斷，近日有名虔誠信徒向財神爺祈求財運，果真幸運中獎新台幣100萬元，感念神恩庇佑，豪捐50萬元給武震宮，以延續公益善行，造福更多需要幫助的人。武震宮五路武財神廟深受香客信眾信仰與支持，信徒廣布各地，長年以來庇佑民眾財源廣進，神蹟不斷，許多善信皆深感「有求必應」。未來將持續推動慈善活動，延續「財神恩澤萬民」精神，讓愛與善心持續流傳。