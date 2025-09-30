我是廣告 請繼續往下閱讀

金秀賢、金賽綸以及《橫豎研究所》的官司新進度曝光！金秀賢今（30）日透過律師再度回應與金賽綸爭議，提到外界關注的「150多封軍中情書」，強調2016年至2019年間的收信人是「真正女友」而非未成年的金賽綸。他承認與金賽綸曾交往，但強調是在2019年她成年後才開始，否認外界盛傳的「未成年戀情」。金賽綸家屬始終主張，女兒早在2015年就讀國三時便與金秀賢交往，甚至強調2人一路維持到2021年才分手；金秀賢說法截然不同，透過律師指出，表示他自2016年至2019年間，實際交往的對象是同公司的一名女演員。至於《橫豎研究所》今年3月爆料的「金秀賢軍中情書是寫給金賽綸」，金秀賢澄清信件內容都是寫給當時的正牌女友，而非金賽綸。律師補充，金秀賢和金賽綸確實有過戀情，但已是2019年下半年、她成年後才開始，並在隔年2020年分手。金秀賢日前被《橫豎研究所》爆料，2017年當兵時天天寫信給金賽綸，女生當年未成年，但全數遭金秀賢否認，他今天透過律師再度澄清，與已故金賽綸在未成年時交往的說法「全是捏造」，並公開他在軍中寫的信「是給另外一名女性」，也就是正牌女友。金秀賢的法律代理人高律師表示：「金秀賢在2016年至2019年春天有『真正交往的女友』。」並公開他在服役時以日記形式寫下的信件。據悉，金秀賢於2017年10月入伍，在新兵訓練結束後，自2018年1月至2019年7月於DMZ南北韓非軍事區搜索部隊服役，期間留下150多篇日記形式的信件。由於擔心遺失或外洩，他並未寄出，而是每次休假時帶出去親手交給女友，並由女方在信件上回覆。高律師強調，所謂「寄給金賽綸的軍中情書」並非情侶書信，只是軍旅日常的抒寫，金秀賢也常會給朋友表達問候，與他當時真正女友之間的信件相比，情感濃度明顯不同。甚至在2018年6月9日這封爭議信件當天，金秀賢也在「給女友的日記信」中寫下：「今天也好想聽妳的聲音，一聽就想見面，想抱妳。真是讓人快瘋掉的軍旅生活啊。還是愛妳，今天也是一樣！」律師指出，YouTube頻道《橫豎研究所》故意將軍中隨筆，與2019年11月金秀賢寄給金賽綸的明信片並列，斷章取義製造成「有曖昧」的假象，但完整時間軸顯示，那只是軍旅生活中的感想，並非戀愛信件。金賽綸今年2月16日過世，得年24歲。其遺屬自3月起透過《橫豎研究所》主張女兒自2016年還是國中生時，與金秀賢交往長達6年，甚至召開記者會並以《兒童福利法》名義控告金秀賢。對此，金秀賢承認與金賽綸曾交往，但強調是自2019年底她上大學後才開始，且僅維持到隔年春天，否認有任何未成年不當關係。金秀賢已對遺屬及《橫豎研究所》提起刑事控告與120億韓元的損害賠償訴訟。