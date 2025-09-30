我是廣告 請繼續往下閱讀

氣舒痰是什麼？哪些患者在用？

▲「氣舒痰」可以讓痰變稀、比較容易咳出來，主要使用者包括小孩、長者、長期臥床患者等。（圖／食藥署）

氣舒痰為什麼退出台灣？

▲藥師沈采穎指出，先前她就曾透過藥局向廠商叫貨，但廠商明確回應「氣舒痰因為價格因素，原廠暫停供應台灣市場」。（圖／沈采穎提供）

「盤點藥證」喊好幾年沒進度 藥師很無奈

▲藥師任為，「許可證張數少於三張的藥物」，應該要進行全面盤點，設定備援調配機制。（圖／取自Pakutaso）

化痰藥「氣舒痰」因價格與供應因素宣布退出台灣市場，消息震撼各界，恐導致長期呼吸道病患、臥床病人將面臨無藥可用危機。基層藥師協會理事長沈采穎表示，沈采穎接受《NOWNEWS》訪問指出，氣舒痰主要成分是「Bromhexine（溴己新）」，，也都會透過「水蒸」的方式，將液態的氣舒痰轉為蒸汽吸入，達到加速排痰的效果。沈采穎說明，氣舒痰在台灣由台灣大昌華嘉進口，藥品主要在印尼製作，國內並無其它廠商生產相同劑型、成分的替代品，沈采穎也分享，先前她就曾透過藥局向廠商叫貨，，因此網上有人稱「台灣健保殺價到，印尼廠都不做」並非事實，今年6月2日，食藥署曾發出公告，提到台灣大昌華嘉股份有限公司因「生產問題」，氣舒痰目前控貨中，無法預計恢復正常供應時程；9月10日，台灣大昌華嘉就發函至各大醫療院所，強調沈采穎無奈提及，吳秀梅擔任食藥署長時（2017年至2024年），不過時間來到2025年，這項「盤點藥證」的動作根本沒有進度，「當川普徵收100%藥品關稅時，衛福部可以馬上回應75項藥價會受衝擊，但食藥署連一個供應源單一的藥物盤點都要花好幾年」沈采穎認為，缺藥問題非常需要健保署、食藥署攜手合作，現在才要尋找氣舒痰的替代藥物、叫台灣廠商去製作都已經來不及了，，否則病人只能回大醫院拿成分不同的藥物，最受傷的還是基層民眾。