化痰藥「氣舒痰」因價格與供應因素宣布退出台灣市場，消息震撼各界，恐導致長期呼吸道病患、臥床病人將面臨無藥可用危機。基層藥師協會理事長沈采穎表示，氣舒痰退出台灣，健保署、食藥署「反應太慢」是最大主因，呼籲應盡快建立「盤點藥證」機制，別再讓缺藥破口越來越大。
氣舒痰是什麼？哪些患者在用？
沈采穎接受《NOWNEWS》訪問指出，氣舒痰主要成分是「Bromhexine（溴己新）」，可以讓痰變稀、比較容易咳出來，主要使用者包括小孩、長者、長期臥床患者等，不少新冠肺炎、慢性阻塞性肺病、插管等病人，也都會透過「水蒸」的方式，將液態的氣舒痰轉為蒸汽吸入，達到加速排痰的效果。
氣舒痰為什麼退出台灣？
沈采穎說明，氣舒痰在台灣由台灣大昌華嘉進口，藥品主要在印尼製作，國內並無其它廠商生產相同劑型、成分的替代品，這次會退出台灣市場，主要原因還是「健保核價」，氣舒痰每罐新台幣48元，利潤過低導致廠商不堪負荷，才選擇撤離台灣市場。
沈采穎也分享，先前她就曾透過藥局向廠商叫貨，但廠商明確回應「氣舒痰因為價格因素，原廠暫停供應台灣市場」，因此網上有人稱「台灣健保殺價到，印尼廠都不做」並非事實，「健保核價太低，氣舒痰在台灣入不敷出，因此退出台灣，原廠還有持續製作」才是真相。
「盤點藥證」喊好幾年沒進度 藥師很無奈
今年6月2日，食藥署曾發出公告，提到台灣大昌華嘉股份有限公司因「生產問題」，氣舒痰目前控貨中，無法預計恢復正常供應時程；9月10日，台灣大昌華嘉就發函至各大醫療院所，強調「由於國外生產與運輸成本增加，依目前販售價格已不敷成本，氣舒痰已於9月5日起暫停供應台灣市場，現有庫存即將售罄，懇請提前尋求替代品項因應」。
沈采穎無奈提及，吳秀梅擔任食藥署長時（2017年至2024年），她就不斷呼籲「許可證張數少於三張的藥物」，應該要進行全面盤點，尤其關鍵藥物或抗生素，要標示來源國、設立庫存緩衝期，並針對來源單一、庫存不足半年的藥品，建立即時通報系統和備援調配機制。
不過時間來到2025年，這項「盤點藥證」的動作根本沒有進度，「當川普徵收100%藥品關稅時，衛福部可以馬上回應75項藥價會受衝擊，但食藥署連一個供應源單一的藥物盤點都要花好幾年」沈采穎直言「盤點有那麼困難嗎？盤點之後才能了解現況，再鼓勵台灣藥廠去製造不是嗎？」
沈采穎認為，缺藥問題非常需要健保署、食藥署攜手合作，現在才要尋找氣舒痰的替代藥物、叫台灣廠商去製作都已經來不及了，最快的解決方式就是「直接找進口商來談，叫他們提供藥物成本資訊，健保署直接協調價格，看廠商覺得多少才夠」，否則病人只能回大醫院拿成分不同的藥物，最受傷的還是基層民眾。
