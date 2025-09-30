我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市影像辨識智慧車格已於9月初正式啟用，首波開放296格。台中市議會今（30）日專案報告中，市議員黃守達直指建置期程一再延宕，年度目標更不斷下修，憂心智慧停車推動恐陷停滯。他並提醒，雖然低位影像設備兼具景觀與安全優勢，但後續維管恐成隱憂。黃守達指出，交通局設置影像辨識車格進度延誤，目標數量也屢次調整。市府於113年1月與廠商簽約，同年7月記者會宣布年底完成907格，10月市政會議又下修為896格；但至今年9月專案報告為止，近一年時間僅完成777格，成效明顯落後。他進一步質疑，自簽約以來已近兩年，進度卻一再拖延。今年3月市府新聞更宣示年底前要完成1700格，卻遲遲未見實質進展。他在會中追問交通局長葉昭甫能否如期兌現，卻未獲正面回應。另外根據市府專案報告，今年9月8日僅啟用296格，年底前再增加290格，總計僅586格，與原定目標差距甚大。黃守達提醒，台中首度採用的低位影像辨識設備，可能因路樹遮蔽、灰塵污損或天候影響，導致辨識不準確，即使在車格頭尾皆設置設備，也難保不受干擾。