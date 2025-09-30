我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌陷指揮狗仔跟拍政敵風暴，被質疑其過去揭露柯文哲進88會館一事，黃國昌反駁是引用媒體報導，對此政治評論員李正皓說，該篇新聞是《菱傳媒》在中午揭露，《鏡週刊》是在下午跟進，而黃國昌則在是11時許爆料，是黃國昌通靈嗎？哪裡來的媒體報導？答案只有一個，就是從頭到尾就是黃國昌狗仔跟監柯文哲，狗仔餵資料給《菱傳媒》，「阿北，敵人就在本能寺！小心呀！」「柯文哲看過來！陳智菡看過來！吳怡萱看過來！草仔看過來！」李正皓表示，看新聞發現一個關鍵細節，黃國昌在11月17日上午11時15分爆料柯文哲進出88會館。但這篇新聞《菱傳媒》是在中午12時30分揭露，《鏡週刊》是在下午1時48分跟進。李正皓質疑，請問黃國昌通靈嗎？哪裡來的媒體報導？為什麼黃國昌會提前所有媒體知道這件事？答案只有一個，就是從頭到尾就是黃國昌的狗仔跟監柯文哲，黃國昌的狗仔餵資料給菱傳媒，「阿北，敵人就在本能寺！小心呀！」