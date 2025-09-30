我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李家鼎（右）曾在周星馳主演的《鹿鼎記》中，飾演妓院老闆，讓人印象深刻。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

78歲資深男星李家鼎拍過電影《鹿鼎記》、《精武家庭》等，在香港被尊稱一聲「鼎爺」，於動作片中頗具威望。近日李家鼎健康狀況亮紅燈，他因過勞體重爆瘦20磅（約9.07公斤），到醫院檢查後才發現是罹患胃炎，導致身體出現缺鐵性貧血、骨質疏鬆，被醫生緊急安排輸血；好在目前李家鼎已無大礙，靠吃藥與飲控慢慢康復中。據港媒《香港01》報導，李家鼎不僅是演員，還是許多動作片的武術指導、馬術指導，現年78歲的他，近日卻因為過勞、胃炎，體重驟降9公斤，健康狀況備受關注。對此，李家鼎出面回應，目前自己透過戒吃辛辣食物和輸血、吃藥等治療手段，身體已經恢復穩定。但李家鼎體重爆瘦，骨質疏鬆、肌肉大量流失，導致他的膝蓋關節支撐力不夠，骨頭磨著骨頭，有時光是站立就讓他痛到直呼「頂唔順」（撐不住）。李家鼎現在只能乖乖認老，配合醫囑吃藥和做康復運動。李家鼎20歲就入行擔任「龍虎武師」（港片特技演員的統稱），後來才被電影公司相中轉當演員，拍了香港無綫電視的情境喜劇《香港八一》至《香港八六》，在劇中飾演「銀禧小食店」伙計李威，因此走紅。但李家鼎仍持續堅持做動作指導、馬術指導，入行的這50多年，參與過多部電影的製作，1977年的《射鵰英雄傳》、《唐人街小子》都由他擔任動作設計。