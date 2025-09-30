我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋佳節即將來臨，為確保民眾採買中秋食品交易用磅秤計量準確，經濟部標準檢驗局特別於中秋節前完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9％，民眾可以安心採買。標準局針對全國傳統市場、大型量販店、超級市場、水果大賣場及風景區等133個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查4,229台磅秤，合格4,226台，不合格3台；對於檢查不合格之磅秤均已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管至磅秤報廢或修理重新檢定合格；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處新臺幣1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。標準局表示，市場用磅秤係屬該局應經檢定法定度量衡器範圍，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單之磅秤進行交易；另為確保市場磅秤計量準確及交易公平，除每年皆會於重要節慶（春節、端午、中秋）前實施磅秤專案檢查之外，平時仍持續至全國各地市場實施磅秤檢查；同時也再次呼籲民眾在市場購物時，若發現業者交易使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向該局或所屬各分局申訴檢舉，標準局將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。