韓國國家情報資源管理院（NIRS），上週五晚間發生火災，逾600項政府網路服務因此停擺，當局花了10小時才終於在隔天清晨控制住火勢，但後續恢復工作進度緩慢，截至發稿時間為止，只有不到15%已恢復正常運作。
根據《韓聯社》報導，韓國中央災難安全對策本部今（30日）表示，截至當天上午10點，因大田市國家資訊資源管理院火災癱瘓的647個系統中，只有87個（約13.4%）復常。
至於受到火災影響的36個國家「一級核心行政系統」，則已有21個恢復運作，修復率為58.3%，包括線上郵局、郵寄等物流系統，以及部分社會福利服務系統。
韓國中央災難安全對策本部坦言，此次火災範圍十分廣泛，共有330台系統（51%）受損，佔總數的一半以上。除了積極修復以外，也會提供發生故障的647個系統完整清單、是否已正常化、是否有替代方案等等，以減少對機構、國民造成的不便。
