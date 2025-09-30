花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，洪水挾帶大量泥濘，災情慘重，而後適逢連假，當地車站湧現來自全台各地的志工「鏟子超人」協助居民清淤，現場畫面感人；而有網友今（30）日拍到一段影片，是一名高挑女子，身穿黑色緊身衣、白色雨靴和手套，在泥濘中優雅霸氣地走秀，氣場十足，苦中作樂的畫面立刻瘋傳，不少網友被驚艷，紛紛留言表示，「笑容太美了」、「這女孩兒不是一般人！AI磨豆也磨不出來吧」，該名女子正是國際名模吳宜樺。
連日與友人投入救災工作的網友@weilee_bmk，今日在社群平台Threads分享多段影片並寫下，「馬太鞍時裝周」，其中一段影片，拍的正是吳宜樺，只見她面帶微笑，在泥濘中氣場十足地走秀，苦中作樂的神美畫面在網上掀起熱烈討論。
該影片迅速吸引破萬人按愛心，網友們紛紛留言表示，「這女孩兒不是一般人！AI磨豆也磨不出來吧」、「女生走路起來很有架式欸～加上身材又高挑！感覺應該本來就是專業的？」、「女生也太好看！」、「女生超美！（默默重複看了好幾次⋯）」，而不少人認出該女子是吳宜樺，留言道：「第一個影片的女生是不是模特兒吳宜樺？但不管是不是她本人，她都人美心也美！」。
吳宜樺本人隨後也轉發該貼文到自己的Threads上，笑稱「馬太鞍時裝週，大家鏟到要瘋掉，看到有路職業病上身。」；吳宜樺遭酸民質疑，在災區打卡走台步，是在蹭熱度，吳則反擊：「這是我們親戚家，請問你是來留言蹭熱度還是秀下限又或者是怕別人不知道有你這種人存在？」，有網友封她是「救災最美」，她感恩說：「美的是各位願意為光復盡一份心力的所有超人！」
「超模女神」望流量起效用！協尋友人爸爸
吳宜樺也發文表示，「蹭個流量，希望大家幫忙轉發尋找朋友的爸爸」，失蹤人士為一名50歲的徐姓男子，身穿卡其色西裝外套、黑色上衣和藍色牛仔褲，車號與行經路段皆詳載於尋人啟事上，若有任何資訊，請聯絡許先生：0972－214－127、張先生：0963－587－521。
