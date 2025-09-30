我是廣告 請繼續往下閱讀

《遠見》公布最新一期「台灣民心動向調查」，針對八位主要政治人物進行評比，結果顯示地方領袖表現普遍優於中央。台中市長盧秀燕以6.36分奪冠，相較四月上升0.19分；台北市長蔣萬安以6.14分居次，進步幅度最大，增加0.44分；前總統蔡英文則以5.99分排名第三，總統賴清德跌幅最大。根據《遠見》調查結果，前段班由地方首長領先，中段班則包含柯文哲、賴清德、朱立倫、卓榮泰與黃國昌。柯文哲以4.70分位居第四，上升0.36分；賴清德以4.57分排名第五，但好感度下跌0.77分，是所有人中跌幅最重；朱立倫獲得4.55分，排名第六，同樣上升0.36分；行政院長卓榮泰以4.52分居第七，分數下降0.46分；黃國昌以4.32分排第8，不過分數仍微升0.14分。《遠見》分析，本次調查顯示盧秀燕居首，但賴清德的好感度下滑最為嚴重，綠營政治人物普遍分數下降，與近期罷免案後民眾對執政黨不滿的氛圍有關。例如調查發現，有48.2%民眾對罷免後執政黨的人事調整表達不滿。這份調查由《遠見》民意研究調查中心執行，調查對象為居住在台灣22縣市、年滿20歲以上的民眾，調查時間為2025年9月9日至16日，採電腦輔助電話訪問（CATI），以等比例分層隨機抽樣，樣本總計1021份。在95%信賴水準下，抽樣誤差為±3.07%。此外，樣本已依性別、戶籍地、年齡、教育程度等變項進行加權處理，以確保代表性。