中央氣象署表示，今（30）日天氣晴朗炎熱，白天台北市為橙色燈號，有「38度極端高溫」出現的機率；新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市、桃園市、臺中市、屏東縣為黃色燈號，截至下午2時，台北內湖38.5度成為全台最高溫。
📌高溫資訊
📍影響時間：30日白天
📍高溫橙色38燈號：臺北市
📍高溫橙色36燈號：新北市
📍高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、臺中市、屏東縣
🟡今天高溫排行榜（9/30）
1、台北市內湖區：38.5度
2、新北市五股區：37.2度
3、台北市士林區：36.7度
4、台北市大安區：36.4度
5、台中市大里區：36.3度
氣象署預報員官欣平表示，未來一週都是「高溫炎熱、午後雷陣雨」的天氣，今天上午，雙北的新店、內湖都已經36度高溫，西半部普遍34至36度，東半部31至33度；西半部山區午後會有明顯的雷陣雨為主，尤其中南部有局部大雨，晚上雨勢就會趨緩。
資料來源：中央氣象署
