▲有網友指出自己懷孕時也曾遇過這名婦人，當時被婦人用雨傘敲打要求讓座。（圖／翻攝自Threads）

「博愛座」多年來爭議不斷，台北捷運公司近日將博愛座改名為「優先席」，仍舊改不了逼讓座的狀況發生。北捷淡水信義線信義安和站昨（29日）發生一起糾紛事件，一名婦人疑似因東西多要求坐在優先席的乘客讓位，期間更不斷用包包、袋子攻擊乘客的腳，讓乘客氣炸將婦人飛踢到對面座位，畫面曝光後，引發大批網友討論。更有網友指出，這名婦人過去就曾有不少黑歷史。從畫面中可見，這名婦人在捷運行駛過程中不斷用袋子敲打坐在優先席乘客的腳，表示自己東西很多，堅持要對方讓座。讓該乘客忍無可忍，最後一腳將婦人踹到對面座位。貼文曝光後，瞬間引發網友兩極熱議，「用袋子敲人家腳幹嘛」、「踹一個直接入座欸」。值得注意的是，更有曾遇過婦人的網友指出，「我也遇過這個阿姨！當時懷孕30幾週坐博愛座，這位阿姨拿雨傘敲我的膝蓋，說她東西很多很重」、「這個阿婆是捷運上罵人的常客」。對此，捷運公司表示，事發於昨（29日）下午16時許，當時有旅客按壓對講機表示有兩人因優先席發生爭執，站長接獲通知後上車處理，並未影響營運。而捷警也回應，目前並未接獲相關報案，後續將調閱相關資料依社會秩序維護法偵辦。捷運警察隊呼籲，捷運車廂內設置的優先席是依《身心障礙者權益保障法》規定設立，並增設「身體不適」圖示，凡有實際需求之乘客皆可優先使用。