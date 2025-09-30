我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化北斗昨天（29日）下午驚傳一起離譜車禍！一名49歲阮姓媽媽酒後開車載著女兒，行經復興路左轉光仁街時，竟失控自撞路邊電線桿，阮女隨後竟倒退企圖脫困，但因車損嚴重動彈不得，最後直接棄車帶著女兒落跑，最後還是北警方逮到，不過，這一撞不只造成他自己受傷，連愛女臉部、腳均擦傷，事後，警方依公共危險與肇事逃逸罪嫌將阮女移送法辦。事發在29號下午4點41分，當時49歲阮姓女子，開車載女兒行經復興路左轉光仁街時，突然失控直撞電線桿，還差點波及路人，阮女一度倒車試圖逃離現場，卻因車輛嚴重受損動彈不得，乾脆將車逆向停放在雙黃線中央，帶著女兒、隨身物品落跑，隨後一度跑到一旁彩券行似乎想求援，但又隨即離去。消防救護人員獲報到場時，發現肇事車輛空置在路中，駕駛早已不見蹤影。警方隨即展開搜尋，在10分鐘內於鄰近路段尋獲母女，並立即將臉和腳均擦傷的女兒送醫救治，所幸並無生命危險。阮女經警方酒測，呼氣酒精濃度高達0.79mg/L，遠超過法定標準。警方訊後依公共危險與肇事逃逸罪嫌將她移送法辦，詳細肇事經過與責任歸屬仍待檢方進一步調查釐清。