「神床」（medbed）是什麼？

川普刪文難滅火

川普曾因陰謀論惹議

美國總統川普（Donald Trump）時常在社群平台上分享人工智慧（AI）生成的影片，但也常因此引發爭議。他在27日時分享了一段AI生成影片，影片中，疑似使用深偽（deepfake）技術做成的「AI川普」宣傳一種所謂的「神床（medbed）」療法，並稱美國人將獲得「醫療床卡」。該影片後續遭到刪除。綜合美國有線電視新聞（CNN）、法新社等外媒報導，這段AI影片被製作成像是由川普兒媳賴拉（Lara Trump）主持的福斯新聞（Fox News）節目片段。在影片中，賴拉、先宣傳白宮將啟動「歷史性新醫療系統」，隨後便切換到「AI川普」承諾將提供新的醫療技術，「AI川普」聲稱，「每個美國人很快就會收到自己的醫療床卡（medbed card）。有了它，你就能保證進入由全國頂尖醫生領導、配備世界上最先進技術的新醫院。」在影片中，「AI川普」還吹捧了「神床」的益處，他稱，「這些設施是安全、現代化的，旨在恢復每一位公民的完全健康與活力。這是美國醫療保健新時代的開始。」該影片隨後也遭到刪除。福斯新聞（Fox News）告訴美國媒體《The Verge》，這個虛假片段「從未在福斯新聞或任何其他 福斯新聞的媒體平台上播出」。不過「神床」其實並不存在。「神床」是流傳於美國極右翼與「匿名者Q」（QAnon）陰謀論圈的想像醫療設備。CNN報導指出，這是對庸醫和「奇蹟療法」信仰的現代體現，根植於對政府和醫療機構的在二戰後初期美國的UFO目擊熱潮期間，陰謀論開始浮現，聲稱美國政府對秘密回收的外星飛船技術進行了逆向工程，創造出先進的治療技術。這個陰謀論認為，政府隱藏這種治療技術，只向特定的精英提供治療的陰謀論，與「政府向公眾隱瞞了有關UFO的資訊」這個更廣泛流傳且仍在爭論的觀點相呼應。「匿名者Q」陰謀論運動於2017年興起，該圈子中的一些人長期以來一直相信川普將會公開這種據稱是秘密的「奇蹟治療技術」。儘管川普已經將影片刪除，但這則貼文和影片的存檔版本在社群媒體平台上廣泛流傳，且同時在網路上流傳的還有連結到一個周邊商品網站的貼文，該網站販售「川普醫療床」（Trump MedBed）金色紀念卡，價格從599美元到4999美元不等。該網站隸屬於一家德拉瓦州的公司，將這些印有川普照片和「拯救美國」（Save America）口號的卡片宣傳為「送給其他愛國者和川普支持者的完美禮物」。倡議組織「媒體事務」（Media Matters）的高級研究員格茨（Matthew Gertz）在社群平台X（舊稱推特）上寫道，「如果『醫療床』技術是真的，那將是數代人以來最偉大的醫學進展。」格茨表示，「川普應該解釋，為什麼他會使用他發布重大政策聲明的管道來暗示它的存在，以及事後又刪除它的原因。」川普對陰謀論和毫無根據的健康聲明並不陌生。上週，川普才堅持主張孕婦應該避免使用止痛藥泰諾（Tylenol），因為他聲稱該藥物與自閉症有未經證實的聯繫，並敦促對嬰兒接種的標準疫苗進行重大修改。這項主張遭到了世界衛生組織（WHO）的駁斥，世衛組織堅稱泰諾和疫苗都沒有被證明會導致自閉症。