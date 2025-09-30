我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會30日專案報告聚焦基層治理問題，民進黨市議員陳雅惠直指「里鄰調整」與「災害撤離」兩大挑戰，批評市府多年喊強化基層治理，卻無明確時程與配套，導致鄰長人力超載、行政落差嚴重，基層民怨持續累積。陳雅惠指出，截至8月底，東區東信里人口已突破1萬，南區樹義里更衝到1萬6千人，樹德里也超過1萬人；相比之下，東區富台里僅1,800多人，南區積善里不到3千，明顯形成「里鄰過大、資源不均」的問題。尤其樹義里大樓持續興建、樹德里十三期重劃區將完工，人口只會增加，若不提早調整，基層服務量能恐將崩潰。她強調，目前鄰長戶數差異極大，有的需管理200多戶，有的僅30戶，行政明顯失衡，基層怨聲四起。陳雅惠建議，市府應提出「分里時程表」，訂出人口與戶數門檻，定期檢討、即時調整，並檢視鄰長補助是否符合實際工作量，以避免過勞或閒置。針對花蓮風災造成重大死傷，陳雅惠質疑，台中若遇重大災害，撤離動線與安置點是否完善？如東信里、樹義里等人口眾多、長者比例高的里，鄰長人力有限，黃金救援時間如何確保弱勢優先撤離？市府是否有名冊化管理？宗教團體與替代役能否在撤離階段即投入協助？跨局處演練又是否落實？對此，民政局長吳世瑋表示，分里調整涉及地方敏感性，單一里調整難以在議會通過，因此市府將整體研議，並參考中央「行政區劃法」立法進度。他並指出，各區公所均已制定撤離計畫，平時會進行演練，災時將動員替代役，宗教團體亦會透過跨局處協調協助，呼籲市民安心。