國民黨主席選舉將於10月18日舉行，共有6人完成登記參選，聲勢最強的是前副主席郝龍斌、前立委鄭麗文與立委羅智強，其中郝龍斌獲黨內各派系力挺，不過深藍族群則支持鄭麗文。國民黨副主席連勝文今（30）日在臉書公佈TikTok影片截圖，竟說國民黨前主席連戰之子李德維挺鄭麗文，連勝文酸爆，「我的父親什麼時候多了一個姓李的兒子？這個世界上還有比這個更愚蠢的助選方式嗎？」連勝文說，經過追查之後，相關影音是由假帳號發出，但是不知道散播這個假訊息的人，是想要幫忙？還是幫倒忙？是想要害他的朋友？還是要害他個人所支持的候選人？連勝文說，國民黨黨主席選舉，「我因為身為中央選監小組召集人，所以我個人沒有、也不會公開表態支持任何一個候選人，但不表示我可以忍受任何人散播有關我或我家人的虛假訊息！」連勝文說，「再次呼籲各個候選人幕前或幕後的支持者，不管你人在哪裡，都應該著重於宣傳各個候選人的理念、論述及願景的傳播；而各個候選人，除了發表感動人心的演講，痛罵民進黨以外，也希望多花一點時間，向黨員證明自己有能力去解決國民黨每一天都必須面對的生存困境與危機，千萬不要再花腦筋去想一些稀奇古怪的做法，這在黨內選舉只會適得其反，最終得不償失！」