▲木村光希代言內衣的宣傳照相當火辣，表情充滿自信。（圖／木村光希IG@koki）

▲木村光希（左）是木村拓哉（右）的小女兒，是日本最受矚目的星二代。（圖／木村光希IG@koki）

日本男神木村拓哉的22歲小女兒木村光希跟隨爸媽的腳步進入演藝圈，如今已擺脫鄰家女孩的標籤，開始接拍內衣廣告。木村光希全新的大尺度宣傳照曝光，她上半身只單穿內衣，身材健美又火辣，讓粉絲讚爆，同時也開玩笑說：「爸爸不要看」。木村光希昨（29）日則在IG發文，表示很開心可以接到該品牌邀約，「能被選為日本首位Intimissimi的在地品牌大使，我覺得非常榮幸」。木村光希成為義大利內衣品牌Intimissimi的日本代言人，她昨日在IG發文，曝光一系列宣傳照，只見木村光希輪番換上黑色、白色、紅色內衣，對著鏡頭露出自信、優雅的表情，如今22歲的她更加有女人味，已經不再是當年那個稚嫩女孩的形象。木村光希也在貼文寫道：「能被選為日本首位Intimissimi的在地品牌大使，我覺得非常榮幸。得知這個消息的時候，簡直像在做夢一樣，心中充滿激動。」她形容Intimissimi「Pretty Flowers」系列內衣，「纖巧而美麗的圖案，如同花朵般閃耀，為了襯托妳的美而綻放」，可謂是超稱職代言人，貼文已獲得5.2萬人按讚。木村光希是木村拓哉與工藤靜香的小女兒，身高170公分的她，擁有完美9頭身比例，2018年開始就陸續以模特兒身分接拍許多雜誌封面、廣告，成為日本最受矚目的星二代。木村光希還主演改編自韓國漫畫的同名電影《女神降臨》，在片中不惜扮醜演出，也頗受好評。木村光希今年更進軍好萊塢，主演英語電影《Tornado》（暫譯龍捲風），該部電影是融合復仇與動作元素的歷史驚悚片，十分考驗木村光希演技，她在電影中飾演一名18世紀出生在英國的日本少女，為了幫爸爸復仇踏上索命之路。目前《Tornado》已在美國、加拿大、澳洲上映，台灣則還沒有上映消息。