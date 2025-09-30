《網路溫度計DailyView》表示，近一年全台最受網友熱議的商圈榜單出爐，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理網友討論聲量，發現夜市型商圈討論度雖然依舊高，但排行榜冠軍卻不是夜市，而是台中的大甲觀光商圈，因媽祖遶境吸引60萬人隨香，聲量飆到全台第一。
全台商圈「聲量排行榜」一次看
🥇第一名：台中大甲觀光商圈
🥈第二名：雲林北港鎮形象商圈
🥉第三名：台中逢甲商圈
第四名：台北士林觀光夜市商圈
第五名：台北寧夏夜市商圈
第六名：台中一中街商圈
第七名：新北淡水老街商圈
第八名：南投清境商圈
第九名：高雄六合夜市
第十名：新北九份老街商圈
九份老街、淡水老街輸了！台灣商圈聲量榜「大甲觀光商圈」奪冠
No.10：新北九份老街商圈
九份老街在2024年12月與2025年8月分別迎來聲量高峰。2024年底，有網友發文詢問「台灣最強老街第一名是九份，那第二名呢？」掀起留言潮，不少人回覆「我家巷口」、「最美一定是九份，吃的都差不多啦」、「九份超多日韓觀光客」。
到了2025年8月，九份因民宿漲價爭議引發網路爆量討論，有遊客指控預訂的海景房被業者臨時取消，卻發現同房型價格翻倍，導致許多網友痛批「不誠信」、「吃相難看」，負評湧現。
No.9：高雄六合夜市
六合夜市的討論焦點出現在2025年5月與6月。5月因「塔羅牌神棍」事件引爆輿論，有攤商被指假借算命之名，要求女客人「雙修」才能化解情感糾葛，讓網友直呼「太離譜」、「這年頭還有人相信？」
6月六合夜市則因「6隻500元泰國烤蝦」爭議掀起消費者熱議，部分網友批評價格過高，質疑夜市透明度不足；也有人替業者緩頰，認為「明碼標價就沒問題」，正反聲音並存。
No.8：南投清境商圈
清境商圈聲量在2025年3月與8月達到高點。3月正逢春天櫻花盛開，清境農場賞櫻與餵羊活動吸引遊客分享照片與心得，眾人紛紛直呼，「每年都要來一次的清境農場，櫻花跟綿羊同框畫面，超級美」、「好美」。
8月則因清境農場官方粉專發文：「有沒有發現今天的天空很像大鯨魚在天空漫步，晴天歡迎大家來玩。」貼文引起共鳴，許多人留言「真的很像」、「雲層超級好看」、「好美的天空」。
No.7：新北淡水老街商圈
淡水老街在2025年3月與5月引發兩波聲量。3月因「法拉利姐」張婷婷在老街直播，吸引粉絲湧入留言；5月則因老街排名與旅遊體驗討論熱度高漲，不少人分享「魚丸配阿給」的必吃組合。
也有人指出淡水老街吸引許多外國遊客，顯示國際知名度，「淡水老街已然是北台灣知名景點，外國人都愛來走走旅遊」。不過也有部分網友針對人潮過多、氛圍維護提出建議，呈現多元觀點。
No.6：台中一中街商圈
一中街商圈的聲量多與治安事件相關。2024年12月，一名駕駛因違停遭外送員按喇叭，竟持拖鞋攻擊，引來網友群起撻伐。2025年8月則傳出隨機攻擊事件，一名半裸男子在街頭毆打一名買宵夜的婦人，嚇壞民眾，社群上許多人呼籲「出門要帶辣椒水」，也有人懷疑肇事者精神狀態。
這兩起事件皆引發社群高度關注，網友留言多以負面情緒為主，反映出民眾對於商圈治安與秩序的高度敏感，也突顯出治安問題已成為網友最關心的焦點。
No.5：台北寧夏夜市商圈
寧夏夜市在2024年11月與12月分別掀起話題。11月寧夏夜市因與統一肉燥罐聯名推出限定美食，推出多款期間限定創意料理，包含飄香牛肉麵館的牛肉肉燥乾拌麵、月式激蛋蔥油餅的肉燥麵蔥油餅、金雞畝的台式紅蔥塩水雞等特色品項，成功引發網友討論與媒體報導，引來網友讚聲「麵條Q彈」、「超好吃」。
12月則因日本男星山下智久現身寧夏夜市，引爆粉絲偶遇打卡潮，網友紛紛分享現場照片，引起全台許多人關注。
No.4：台北士林觀光夜市商圈
士林夜市的聲量高點來自2025年1月與9月。1月因物價與消費體驗引發熱議，有人認為夜市消費不如以往實惠，還有人抱怨烤玉米價格暴漲，「以前烤玉米一隻只要30元，現在要上百，士林夜市可能還要兩百嗎？」
9月則因黑道收保護費風波波及士林夜市，許多網友憂心攤商權益與治安，甚至點名政府執法不力，顯示士林夜市已成價格透明度與治安議題的縮影。
No.3：台中逢甲商圈
逢甲夜市在2025年1月與2月先後引發高度關注。輝達執行長黃仁勳1月造訪逢甲夜市，卻因人潮混亂「一口都沒吃到」就離開，掀起規劃不佳的爭議。2月則因情侶控訴逢甲夜市「百元鹽酥菇都是麵衣」，被老闆回嗆「吃不起別亂」引爆炎上，最後業者出面道歉。兩起事件反映出消費品質與服務態度成為逢甲聲量的高度影響。
No.2：雲林北港鎮形象商圈
北港鎮形象商圈聲量高點與宗教活動緊密相連。2025年4月朝天宮媽祖遶境起駕，吸引信眾留言祈福感恩；5月則因白沙屯媽祖進香吸引數十萬人湧入北港，商圈隨之爆紅。部分網友感動於信仰盛況，但也有人針對交通與主辦單位的正反意見，「信眾排了三小時等不到接駁車，辦事效率太差」、「不是要去當香燈腳嗎？那還需要什麼接駁車？」
No.1：台中大甲觀光商圈
大甲觀光商圈的聲量來源也集中在宗教活動。2024年12月大甲鎮瀾宮舉辦「王醮送王」儀式，網友熱烈分享盛況。2025年4月大甲媽祖遶境吸引60萬人隨香參與，4月整月份吸引142萬多人次造訪，聲量衝上全台第一。
雖然多數留言充滿信仰感動與經濟效益肯定，但也有人批評「亂吐檳榔汁」、「隨地亂丟垃圾」，甚至笑稱「乾脆辦大甲媽格鬥盃」。相關話題反映社會對大型活動管理與文化傳承的高度關注，凸顯宗教活動既能帶動人氣，也容易引爆秩序與公共管理的爭議。
資料來源：《網路溫度計DailyView》
