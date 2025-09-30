我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遠東百貨總經理徐雪芳（圖左3）、遠百副總經理暨營運長林彰豐（圖左4）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲2025年百貨週年慶優惠陸續展開，台中大遠百搶先開跑，遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月16日接棒。（圖／記者鍾怡婷攝）

全新百貨要來了！遠東百貨今舉辦週年慶記者會，提到新北市TPARK園區將進駐的「遠東百貨」，最快將在2028年完工，同年重建後的西門遠百寶慶店也將回歸，屆時將入住「西門町最大影城」從遠東百貨升級為大遠百規模。遠百總經理徐雪芳更進一步透露「台中也有在評估開第二間遠東百貨」。遠東百貨總經理徐雪芳今（30）日表示，今年全台 13 店週年慶力拚業績成長 3%，並看好台中百貨市場版圖，透露有意、也希望打造台中第二間遠東百貨。遠百副總經理暨營運長林彰豐進一步說明，台中如果有好的地方就會考慮，不過需要嚴謹的評估，台中是否有機會迎接全新百貨未知數仍大。至於具體展店進度，板橋Tpark園區最快將於2028年迎來遠東百貨新店，由於鄰近科技園區，並與捷運共構，將鎖定年輕與中高端消費客層，有望引進中端精品品牌。同樣規劃於2028年登場的還有西門遠百寶慶店，自2023年原地拆除重建後，確定將進駐西門町最大影城，升級為「大遠百」營業規模，精品業種不會進駐太多，主要是主攻年輕客層，並引進多個品牌旗艦店，加上捷運共構優勢，屆時從西門、台北車站人潮可直接導入，預期將成為西門町商圈的新地標。2025年百貨週年慶優惠陸續展開，台中大遠百搶先開跑，遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月16日接棒炒熱戰局，全台遠百週年慶檔期一覽。◾遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月16日至11月04日◾遠百桃園、遠百花蓮10月23日至11月11日◾遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日至11月18日◾遠百竹北11月13日至11月30日◾遠百板橋中山11月13日至12月02日◾台中大遠百第二波即日起至10月19日遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百週年慶祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2000元送200元；百貨服飾累計滿5000元送500元、累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆1萬元送1000元；大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1000元、保健器材單筆滿5000元送500元。信用卡週慶加碼超值回饋，13大銀行聯手出擊全館單筆6000元分6期送200元、1萬元送400元；12大指定銀行刷數位3C（含APPLE）單筆1萬元分6期送500元，針對HAPPY GO卡友特別規劃點點成金紅利回饋活動，扣200點贈100元紅利券1張、扣500點贈250元紅利券1張，依此類推，點數越多換越多。此外，新光三越首波週年慶則自10月2日起開跑，邀請韓國人氣偶像-Solar 頌樂擔任宣傳大使，並且今年攜手6000家品牌祭出市場最強回饋陣容，推出化妝品單筆滿2000送2000 點、全館累計滿5000送5000點，再加碼首七日 skm pay 限定-名品/大家電/法雅客/ [i]Store 單筆刷1萬送 1萬點。