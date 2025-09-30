我是廣告 請繼續往下閱讀

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）27日受訪時，再度宣稱即將與台灣達成貿易協議，並表示已向台灣提出美台在半導體產能製造上達到50％對分的構想。他也回應，若意美國要繼續保護台灣，就得幫美國達成合理的自給自足，這段發言引發關注。旅美學者翁履中認為台灣當前最需要的新共識，必須要讓美方明白台灣的底線。翁履中指出，川普政府核心成員接連的公開發言，讓台灣必須正視一個殘酷的現實：美方對台灣的支持，並非出於「價值夥伴」的道義，而是冷冰冰的交易。盧特尼克的話說得非常直白，「美國需要先進晶片，否則怎麼保護台灣？」對台灣來說，這幾乎就是一場脅迫式的談判：你先交出資產，我才考慮給你安全感。翁履中認為，事情當然不是非黑即白，從美方的角度來看，這樣的要求也並非毫無道理。畢竟，把全球95%的先進晶片產能集中在一個地緣政治最敏感的島嶼，本身就是高度風險。對華府而言，推動部分產能回流，既是戰略保險，也是政治上可對選民交代的「安全投資」。在這點上，台灣確實不能幻想美國「無條件支持我們」，而忽略了對方的風險計算。翁履中提到，反過來說，台灣也不能天真以為交出產能就能換來萬無一失的安全。因為一旦晶片的戰略價值被稀釋，台灣的重要性也可能被邊緣化。更嚴重的是，如果台灣內部還是一味強調「不能懷疑美國」，那麼當美方官員自己都公開宣稱要降低對台依賴時，台灣卻選擇沉默，這只會讓華府更加篤定，台灣會「無條件配合」，因此沒有必要給予更多保障。翁履中強調，這就是台灣當前最需要的新共識：必須要讓美方明白台灣的底線。守護台灣需要美國，但更需要我們據理力爭的勇氣。畢竟，真正的友誼不是單向依賴，而是相互尊重與算計後的平衡。翁履中點出，台灣另外需要思考的問題是，我們到底想守護的是什麼？是民主的生活方式？還是單純的生計？有人會說「錢可以再賺，民主失去就沒了」；也有人會問，「如果安全感只是被當作籌碼，台灣交出的籌碼讓我們日子過不下去，值得嗎？」這樣不同面向的思考，在台灣需要有機會理性討論。最後，翁履中逆風指出，如果台灣能有機會與北京建立某種程度的對話與危機管控機制，是否就不必在每一次與美國的談判中被迫交出更多？台灣社會似乎早已將這樣的討論視為禁區，但其實這樣的辯論是必要的。因為這並不意味著放棄與美國的合作，更不是向北京低頭，而是為了讓台灣在面對美國與中國時，都能在談判桌上擁有更多底氣。否則，當晶片被視為保護費，當安全感被當作籌碼，台灣最終可能呈現出來的，不是堅定自信的姿態，而是一種過度依賴、急切期待別人協助的態度。這樣的姿態，是否等於我們自願讓別人佔便宜？