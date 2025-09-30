我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱樺加沙重創花蓮，現進入災後復原階段；對此，前立委邱毅今（30）日表示，擺在賴清德眼前的，除了花蓮的堰塞湖災情以外，還有三大難題，包含台美關稅談判、海鯤號及七艘後續艦和國安會秘書長人事異動。邱毅今日在臉書發文表示，在賴清德眼前的，除了花蓮的堰塞湖災情以外，還有三大難題，一是台灣關稅與貿易談判總代表鄭麗君，突然又匆匆忙忙趕赴美國，「美國急迫要找台灣談的是什麼？什麼事那麼火急火燎？」邱毅判斷，應該是商務部長盧特尼克提到晶片生產五五分，即美國50%晶片進口，50%晶片自產，依目前晶片的供應狀況，美國會逼迫晶片製造廠商回流，台積電成為風口浪尖的最大目標。邱毅認為，目前台積電轉變成美積電的比例還不大，若照盧特尼克的做法，台積電還要超大幅度增加在美國的投資，「屆時台積電成為美積電，不再是形容詞，而是肯定句。台灣所謂的矽盾沒有了，什麼護國神山也沒有了！」邱毅續指，二是海鯤號及七艘，「後續艦還做得下去嗎？海昌計劃的總負責人黃𥌓光辭去國安諮委，腳底抹油要走了，他牛皮吹得很大的潛艦國造成了一場災難，後續作業怎麼辦？就此打住，設定停損點？還是為了面子，繼續硬幹？這可是2840億預算的大錢坑，都是民脂民膏啊！」邱毅再指，三是國安會秘書長，「吳釗燮要不要換人？吳釗燮旁邊的共諜何仁傑被抓了，也判了重刑。聽說賴清德震怒，想要吳釗燮下台。有人說，賴清德身邊親信吳尚雨也是共諜，他自己怎不下詔罪己，下台負責。」邱毅直言，「你若這樣想，就是不了解賴清德了。他是嚴以待人寬以律己的人，你到現在還不懂嗎？何況，吳釗燮為躲避立法院的追問，已經有幾次未出席立法院備詢，這事拖不了多久的。既要換掉吳釗燮，誰可以頂上？又是個棘手的難題。」