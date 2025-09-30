我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（30）日赴立法院進行施政報告，提及上會期兩院共同合作，包括丹娜絲颱風與韌性特別條例預算快速通過，接下來還有總預算、《財劃法》與諸多優先法案，希望在這氣氛下持續朝目標邁進，也拋出三項重建，包括產業佈局、災區復原與社會信任，特別提到台電同仁在路邊吃便當、蘭陽女中被責難，甚至救災時一雙皮鞋都可以被討論，這都是社會的不信任，過去立院修法也是基於對政院的不信任，「我會努力化解不信任！」卓榮泰進行施政報告，首先向所有罹難家屬表達最高慰問、對傷者表示最大的關心，行政院在災後成立前進協調所，包括物資、醫療與志工等，從7月26日開始，大雨後堰塞湖行程，農業部已成立專案小組監控，並委託專業團隊進行評估。卓榮泰指出，從颱風重創雲嘉南到花蓮堰塞湖，面對這樣極端型氣候，欣慰的事丹娜絲颱風後朝野快速共商，很快的把特別條例預算通過了，特別感謝院長韓國瑜召集協商，此外強化韌性特別條例預算，都在這樣的氣氛下快速達到共同的目標。卓榮泰說，接下來還有明年度中央政府總預算、《財劃法》與諸多優先法案，希望在這樣的氣氛下，朝正確方向目標快速前進，透過院與院的合作、人與人的合作，克服總有難關。卓榮泰拋出三項重建必須完成，包括產業佈局、災區復原與社會信任。其中特別強調最最重要的是，從今年開始包括《立法院職權行使法》、《財劃法》與中央政府總預算，都是基於對行政院的不信任，「我會努力化解不信任！」這是政治上的不信任。卓榮泰更表示，痛心社會上還有無關政治的不信任，像是颱風來之後，台電同仁在路邊吃便當，這是多麽感人與驕傲的國家韌性，卻有不滿批評與惡意的曲解；總統賴清德在國家演練日到蘭陽女中，一張照片學生也遭到不必驗的責難；還有救災一雙皮鞋、一個動作，都可以拿來討論、誇大扭曲，這都是社會的不信任。卓榮泰說，社會缺少正面思考、正向思維，應該共同建立理性對話，真誠合作共識，希望兩院一起努力、攜手合作，建立全社會信任，讓良善力量修補社會傷痕，信任扎根、良善重建，培養彼此間的信任，任何社會中建一小步 國家向前邁進一大步。