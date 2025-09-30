我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱樺加沙日前侵襲台灣，導致花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日發生嚴重溢流，造成嚴重災情，至今（30）日已有18人罹難、6失聯。賴清德總統要求國軍加派兵力中秋節前完成清淤。國防部長顧立雄今日表示，有信心一定能夠在中秋節前完成。立法院院會今日下午邀請行政院院長卓榮泰施政報告，並備質詢。針對花蓮救災兵力，顧立雄於會前受訪表示，一開始就成立了前進指揮所，由陸軍副司令下去做整個協調工作，而第二作戰區指揮官來完成所有相關的救災的規劃，所有需要跨區增援部分，會透過前進指揮所到國防部這邊來，然後全體來配合。顧立雄說，總統也已經指示要在中秋節前完成相關的民宅清淤，以及所分配到相關災後重建工作，「我想我們有信心一定能夠在中秋節前完成」。針對投入的兵力有多少？顧立雄說，累積的已經到達了逾7600人次，今天兵力投入派出2493人，現在相關民宅的清淤工作，東邊跟北部的村落已經完成，還有其他村的相關進度都有超前，所以國防部認為在整個災後復原行動，國軍在這方面一定會遵照總統的指示盡快完成。國防部補充指出，國軍花蓮救災任務，兵力派遣自9月23日起，截至9月29日，依花蓮縣政府及教育部等單位提需，計派遣兵力7628人次；30日派遣2493人執行救災任務。截至今日共計1萬0121人次救災。