《遠見》雜誌今天公布最新「台灣民心動向調查」，2025年8名台灣政治人物好感度排名，台中盧秀燕以6.36分居冠、總統賴清德跌幅最大、民眾黨主席黃國昌吊車尾。盧秀燕上午在議會答詢時，表示尚不清楚民調內容，但大罷免以來幾次民調顯示，民眾對於政治惡鬥、當家鬧事是厭倦的。《遠見》公布最新一期「台灣民心動向調查」，請受訪民眾由1至10分幫8名政治人物打分數。台中市長盧秀燕以6.36分奪冠、台北市長蔣萬安以6.14分居次、前總統蔡英文則以5.99分排名第三；總統賴清德、行政院長卓榮泰好感度下滑程度是前兩高，分居第5、第7；台灣民眾黨主席黃國昌的好感度雖略升但殿後。國民黨市議員劉士州今（30）日上午質詢中央補助款爭議時，指出盧秀燕在最新民調中滿意度最高，賴、卓兩人跌幅最高，且有58%民眾認為，大罷免之後整個台灣社會更分裂，民進黨政府至今未反省，連花蓮救災都在忙著鬥地方，令民眾反感。盧秀燕答詢時表示，自己赴市議會答詢前還沒看到這份民調，但從大罷免結果到最近幾波民調來看，台灣民眾對於政治惡鬥、當家鬧事是厭倦的。