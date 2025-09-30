我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱樺加沙重創花蓮，現進入災後復原階段；立法院今（30）日處理包括總預算案等多個報告事項，藍委柯志恩分享，花蓮堰塞湖潰決災後，立委在院會不吵架了，遇到續任民進黨團總召的柯建銘，也對他說句「辛苦了」，並在臉書Po出兩人合照，網友們紛紛留言表示，「沒有口水，沒有暴力，我們要的就是這樣！」。柯志恩今日在臉書發文表示，花蓮堰塞湖潰決災後，今日舉行院會，立委們不吵架了，朝野一片和氣，「遇到老柯，對他仍保住『總召』的位子，說句辛苦了。」柯也表示，原本今天院會，國民黨團擬退回明年度總預算案，促請政院重編再送，此因115年度總預算案有關警察、消防的退撫給與和志願役加薪，行政院都沒有編列，這些都是法定義務支出，未依法編列預算，完全違法失職。柯志恩強調，因中央部會正協助花蓮救災，為促進朝野和諧氛圍，黨團決定先撤回提案，也希望後續政院也能展現尊重立院的善意，共同協商總預算案的爭議。針對外界關注花蓮災情，柯志恩表示，光復鄉仍在積極清除汙泥，重建工作百廢待舉，家園重建是一條漫長的道路，更涉及諸多部會的協調和許多資源投入，「黨團將以最快速度提出災後重建條例，希望政院也能全力支持。貼文一出，網友們紛紛留言表示，「沒有口水，沒有暴力，我們要的就是這樣！」、「不分藍白綠，一切為百姓的福祉，加油！」、「百姓們最需要和諧社會，無論中央或地方大家應妥善規劃，有效溝通達成共識，利國利民最為重要」、「看到柯建銘不吵架的笑容！多好啊！」、「委員加油」。