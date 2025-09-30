我是廣告 請繼續往下閱讀

▲疾管署提醒防範疫情，10月1日起擴大公費流感抗病毒用藥。（圖／疾管署提供）

今年公費流感疫苗第一階段將於明（10／1）日開打，疾管署署長羅一鈞提到，中秋連假要留意提防流感，上週就診人次近13萬，流感趨勢愈來愈明顯；目前就診已經超過前年秋季流感最高峰。而公費疫苗的部分，無論是新冠或流感，符合資格者建議盡快前往接種；另外，花蓮縣光復鄉的災民及救災人員；若到花蓮協助的「鏟子超人」、志工希望可在當地接種疫苗，也不限資格可施打。公費新冠、流感疫苗明第一階段開打。羅一鈞提到，流感疫情高峰按照2年前的秋季流感模式，會是開打後可能於10月中會下降，而今年遇到病毒型別轉換，目前較難預估說高峰會落在什麼時候，整個10月應是流感相對高點；預計再過一兩週會評估最新情況。羅一鈞指出，若流感病毒型別沒有轉換，基本上可按照過去模式預估，而疫苗開打後也有其保護效果，會讓疫情再往下降；但在型別轉換時，若得A流者就可能再得A流；因為先前得到的是H1N1；後續中的是H3N2。若有重複感染，就難以預估模式。羅一鈞也說，整個10月是處在緩升情形，目前醫療負擔仍在可應負範圍，會持續與醫事司了解急診等相關狀況。疾管署宣布今年10月1日開打的公費流感及新冠疫苗接種對象，擴大納入光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員，預估約1.2萬人；同時將撥補足額公費疫苗提供花蓮縣衛生局運用。若鏟子超人等參與救災志工希望可在當地接種疫苗，羅一鈞說，會樂於替志工接種，且不限資格，只要是在光復參與救災，可從寬認定。羅一鈞表示，若當地接種疫苗的情況相當踴躍，也會補齊疫苗，目前已提供4700多劑額外撥補給花蓮縣運用；會視情況額外增補。另外，中秋、雙十連假將至，羅一鈞提醒，預計前往日韓旅遊的民眾，符合資格者可接種公費新冠疫苗，因兩國皆處於新冠疫情高峰。至於中秋節後常要留意腹瀉。羅一鈞指出，諾羅型別並沒有轉換、變異，但仍提醒民眾魚貝類、烤蚵開殼後會再一、兩分鐘後再食用，生熟食也要分開，避免感染病毒有腸胃炎症狀。