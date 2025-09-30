我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾佳濱下午對卓榮泰質詢。（圖／記者朱永強攝，2025.09.30）

美國對等關稅最終稅率未定，美國商務部長盧特尼克日前透露，將與台灣達成貿易協議。對此，行政院長卓榮泰今（30）日證實，行政院副院長鄭麗君正赴美進行協商，目前已是關鍵的實體性收場，明天將回到台灣。卓榮泰下午率同行政院相關部會首長，赴立法院出席施政報告並備質詢。民進黨立委鍾佳濱質詢時表示，卓榮泰上台報告時，他注意到卓旁邊的空位，似乎鄭麗君請假，大家很好奇副院長到哪去？卓榮泰回應，明天就會看到她。鍾佳濱追問，方便透漏鄭麗君在執行什麼重要任務嗎？卓榮泰說，也算是一個任務，長期以來，鄭麗君率領談判團隊與美方進行溝通，已經是好幾次，現在已經是關鍵性實體性收場。此外，鍾佳濱也關切花蓮災害，是否有把握讓災情、志工回中秋節？卓榮泰說，會朝著這個目標，分時間、分區域一步步達成。