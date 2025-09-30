我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流，造成嚴重災情。美國 JM Eagle 董事長暨慈善家王文祥與夫人王范文華，以個人名義緊急捐贈新台幣 2000 萬元，全力支持災區的救援及重建工作。此次善款將分別捐助予馬太鞍教會、太巴塱教會、社團法人中華飛揚關懷協會、基督教救助協會及花蓮門諾醫院，期望協助災民在 身、心、靈 各層面渡過難關，邁向全面恢復。馬太鞍教會與太巴塱教會：第一時間即刻開放場地，提供災民緊急收容與現場安置，並持續陪伴與照護。社團法人中華飛揚關懷協會：除即時提供物資，回應災民迫切需求外，更將致力於長期深度陪伴，協助災後心靈重建，填補常被忽略的內在創傷。基督教救助協會：自災後立即投入第一線，號召志工協助清消，並透過花蓮吉安倉、太巴塱中繼倉與光復糖廠物資中心進行物資管理與分送；未來也將持續提供救助金、傢俱、家電、食物包等資源，推動全面重建計劃。花蓮門諾醫院：發揮在地醫療的專業角色，針對災民，特別是高齡者與弱勢族群，提供醫療與看護服務，守護最需要的群體。王文祥董事長表示：「雖然我們長期在美國，但台灣永遠是我們的家。這次花蓮災情令人心痛，我們希望能盡一份心力，並鼓勵更多人投入救援與關懷。然而更重要的是，除了眼前的救助，社會各界也應持續關注災後的重建與長期陪伴，幫助受災居民重新建立安穩的生活。」此次捐款不僅展現企業家與慈善家對台灣的深厚情感與責任，更呼籲社會大眾 共同攜手，為災區帶來更多實質的支持與希望。