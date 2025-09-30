我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高流《樂團興奮波》線上初賽將於10月1日登場。（圖／高流提供）

高雄流行音樂中心十月即將迎來年度樂團競賽盛事一《樂團興奮波》線上初賽將於10月1日登場。本屆賽事冠軍將可獲得新臺幣6萬元獎金與專屬獎盃，四組優勝隊伍可各獲得1萬2千元獎金。此外，賽事亦設有最佳作詞、最佳作曲及最佳樂手等個人獎項，得獎者各可獲8千元獎金，全面激發音樂創作潛能。今年《樂團興奮波》評審團陣容堅強，橫跨製作人、歌手與專業樂手領域，評分將從創作內容、演奏技巧到現場演出完整度全面檢視，確保競賽兼顧專業水準與多元視角。呼應今年賽制歡迎更多元風格的樂團參與，例如後搖滾（Post-rock）等無歌詞曲風亦可報名，參賽團員人數門檻也下修至兩人即可。連續三屆擔任評審的左光平今年連任評審長，針對初選階段，左光平提醒參賽者，Demo 的製作品質與技術細節將是評選關鍵，鼓勵樂團在細節上多下功夫。左光平也特別呼籲年輕創作者積極參與，並強調比賽的價值不只在於獎盃與獎金，更是一個走進音樂產業的起點：「不要怕主動認識評審或業界前輩，因為只有踏出去，才有機會創造更多可能！」高流執行長丁度嵐表示，2025年《樂團興奮波》初賽條件全面開放，不設年齡、職業與音樂風格，鼓勵各路樂團踴躍參與，參賽者不僅能透過舞台展現創作實力，更有機會接受專業音樂人指導，充分實現高流培育在地音樂人才的核心使命。「我們希望讓更多優秀樂團被看見，無論是剛起步的新聲音，還是已有作品累積的成熟樂團，都能在《樂團興奮波》找到屬於自己的舞台與定位。」除了獎金與獎盃，比賽更提供與音樂產業接軌的資源媒合，協助樂團持續發展、邁向專業音樂之路。《樂團興奮波》是全臺少數專注樂團評選的競賽，設有完整三階段賽制，包括網路初賽、現場複賽及總決賽，為樂團提供從線上作品到大型舞台的全面挑戰。為扶植創作精神，初賽由參賽團隊提交三首原創作品，經評審線上評分後選出前12強；複賽將在11月30日登場，由樂團現場演出兩首曲目（至少一首原創作品），展現演奏實力與節目設計整體性；最終五強將晉級12月13日的決賽，於高流LIVE WAREHOUSE大庫的千人舞台爭奪最高榮耀。《樂團興奮波》自10月1日凌晨零點起至 10 月 29 日晚間 11 點 59 分止受理網路報名，相關資訊請至高流官網查詢。