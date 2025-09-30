近期許多預售屋建案，地板都會使用SPC石塑地板，而不是以往常見的磁磚地板，代銷人員也會表示，這樣未來裝潢就不用花鋪設地板的錢，可以省錢。但真的是這樣嗎？曾擔任代銷的房產YouTuber安娜表示，其實是因為2021年上路的「樓板隔音法規」，讓建商選擇原本就有隔音棉、成本較低的SPC石塑地板。
經營房產頻道「安娜馭房術」的YouTuber安娜，過去曾從事代銷人員，她在IG指出，近期建商都會改用SPC石塑地板取代磁磚地板，代銷在銷售時都會說，這樣未來就省了裝潢費，但建商為什麼會這麼「佛心」，改用SPC石塑地板呢？
改用SPC、木地板 眾認為還是磁磚好
安娜表示，這是因為2021年「樓板隔音法規」上路，如果鋪一般傳統的磁磚地板，就要在樓板中間多加一層隔音墊，才會符合法規的隔音標準，對建商來說成本反而變高了，所以很多建商改用另一個做法，就是在樓板RC鋼筋混凝土表面上，鋪上可以降低超過17分貝的表面材，像是SPC石塑地板、超耐磨木地板，用這個方式不僅經濟實惠，還能跟消費者說建商送木地板，省了裝潢費。
安娜指出，其實SPC石塑地板不是說不好，可是以耐用度來說，磁磚還是最好，所以她覺得，現在還繼續用磁磚地板的建商，才是「忠厚老實男」。許多網友也留言表示，「還是地磚踩起來舒服，而且寵物友善，夏天貓狗自己會趴地板降溫」、「結果都是用很爛的SPC，客變都不能退，做櫃子也需要拆除部分，最後屋主乾脆自己拆掉花更多錢」。
樓地板隔音法規是什麼？
內政部2021年修正《建築技術規則》，除非是陽台或是樓下沒有住宅，不然新申請的建案都要符合3大規範其中一項：
1、鋼筋混凝土樓板厚度15公分以上，或最大厚度19公分以上的鋼承板式鋼筋混凝土樓板，隔音緩衝材能降低17分貝。
2、鋼筋混凝土樓板12公分以上，或最大厚度16公分以上的鋼承板式鋼筋混凝土樓板，隔音緩衝材要能降低20分貝以上。
3、其他經官方認定，具有控制在58分貝以下的隔音性能。
目前大多數建築樓地板，以鋼筋混凝土厚度15公分為主，因此住宅樓板需要有能降低17分貝的隔音緩衝材，如果樓上是機房，則需要降25分貝以上，才能符合室內分貝數標準。《NOWNEWS》記者在2023年購入的預售屋也是使用SPC石塑地板，不過建商選用的是國外石塑地板大廠，SPC地板厚度為8mm，當時客變也無法退掉地板，有些鄰居擔心系統櫃做上去後，會讓地板卡榫斷裂，交屋後選擇先拆除地板，等到櫃子做好再重鋪地板。
資源來源：安娜馭房術、《建築技術規則》
