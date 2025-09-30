我是廣告 請繼續往下閱讀

▲派翠克點名林書緯和李愷諺都是出色的進攻型後衛，也直言林書緯過去在東超的表現讓自己印象深刻。（圖／TPBL提供）

▲李愷諺說，過去萊恩近來是國王草創時期，大家沒有系統，因此新東西接受很快，如今派翠克帶給球隊一些不同的元素，球隊仍在消化。(圖/記者林柏年攝)

TPBL台灣職籃大聯盟新北國王隊今（30）日舉辦2025-26賽季的開季媒體日，今年球季國王要來挑戰三連霸，但當家球星林書豪已經退休，未來由誰來發動進攻，是外界好奇的問題。外籍教練派翠克（John Patrick）坦言目前還在尋找人選，不過林書緯和李愷諺將承擔更多責任。林書豪稍在八月底透過個人社群正式宣布結束15年職業球員生涯，說他是這支職籃二連霸球隊的核心人物應該沒有太大的爭議。林書豪透過擋拆的切入，能不斷為球隊創造進攻機會，這是國內本土後衛罕見的能力，因此他離隊後誰能承擔這樣的責任，將是國王新賽季需要取討論的問題。新北國王7月初正式宣布，聘請具有歐洲與亞洲賽場豐富執教經歷的資深教練派翠克擔任新任總教練，帶領球隊迎接新賽季挑戰，目標直指三連霸。57歲的派翠克執教經驗橫跨歐洲與亞洲聯賽，在德國、日本皆留下足跡。其執教風格強調團隊紀律與防守強度，多次率隊打出亮眼的表現，亦具備豐富的國際賽事經驗。對於林書豪離隊後由誰頂替這件事，派翠克表示將會在練球之中尋找這位人選，不過他也點名林書緯和李愷諺都是出色的進攻型後衛，前者他過去在東超印象深刻，後者在練習賽中正負值優秀，期待他們能扛起責任。但關於新賽季誰會主力承擔控球，這還需要在練習和比賽中觀察。「林書豪史上最佳亞洲球員，我是他的粉絲。」派翠克受訪時如此說道，「我很期待看到其他球員領導能力，誰能站出來得分，我也期待透過練球和比賽，看出誰能擔此大任。」李愷諺說，過去萊恩近來是國王草創時期，大家沒有系統，因此新東西接受很快，如今派翠克帶給球隊一些不同的元素，球隊仍在消化。但透露新教練很要求防守，這一季國王會有很多從後場開始的壓迫，這和萊恩比較不同。他也坦言在林書豪離隊後，自己新賽季角色會更吃重。林書緯也說派翠克非常要求防守，甚至有時候整天練習都練防守，但自己慢慢可以看到他的願景，也漸漸明白體系的東西。關於哥哥林書豪離開，雖然教練沒有太具體地說自己未來的任務，但確實知道自己角色會很重要，「會要我要扛比較多，要講比較多話。」球隊洋將沃許本則表示，林書豪離隊確實對球隊影響很大，但球隊陣中還有很多出色的球員，有FMVP、也有多屆冠軍得主，因此相信團隊還是很有天賦。「我想新賽季我會恢復在領航猿時的角色，成為球隊溝通和發聲的角色，盡可能在這一塊幫助球隊。」