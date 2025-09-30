我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23號發生溢流，大量泥流沖毀光復鄉，不只居民們家園遭毀，至今已造成 14 人罹難、11人受傷、100人失聯，「竹北吊車大王」胡漢龑也全力投入救災行列，今（30）日受訪時偕2愛女，直言會戰到最後一兵一卒，市容恢復後才會撤走。胡漢龑全力投入救災，將原定展演的兩台小山貓派往災區清淤，並提供罹難者慰助金每人1萬元、傷者每人3千元，還準備了50多萬元物資，整體投入金額估計超過百萬元。胡漢龑受訪時表示，針對有名嘴稱「車輛被當裝飾沒人會開」一事，胡直言，批評他個人沒關係，但無法接受自己如此辛勤救災的員工們被攻擊，「兩台車四個駕駛輪流休息，說我們擺拍，對辛苦的員工不公平啊。」胡漢龑指出，他在凌晨3時許開了7個多小時的車，載著滿車物資到災區，胡的三女兒也表示，他們總共帶了2台小山貓、1台怪手、600雙手套、220個頭燈、10個水泥推車、520支鐵鏟，以及60台洗地機，且準備了慰問金每名傷者3千、受災戶2千，已託付給議長處理；胡強調，這些重機具會戰到最後一兵一卒，直到恢復市容才會撤離。