▲白嘉莉（右）分享自己因喜歡平淡生活，選擇定居印尼，這才認識了老公黃雙安。（圖／白嘉莉 Betty Pai臉書）

有「最美主持人」封號的77歲女星白嘉莉，曾是台灣家喻戶曉的傳奇人物。她近日受知名製作人王偉忠邀請，上中廣節目《欸？我說到哪裡了！》難得談起當年急流勇退、閃婚遠嫁印尼的原因，以及淡出演藝圈40多年後，重新回到台灣的新生活。白嘉莉更透露自己近日將開人生最後一場畫展，歡迎大家來捧場。白嘉莉在王偉忠的訪問下回憶起當初遠嫁印尼的心境，她說自己當年正值事業巔峰，各大電視台的新節目幾乎都指定要她主持，行程滿檔讓她幾乎沒有私人時間，「整天不是在開會，就是在錄影，連交朋友的空檔都沒有。」某次白嘉莉到印尼短暫休息時，突然發現大家都聯繫不到她，讓她獲得喘息機會，因此才決定乾脆留在當地生活。白嘉莉也因為這樣認識了印尼當地的木材大王黃雙安，兩人一拍即合很快就閃婚，過上甜蜜夫妻生活。白嘉莉分享，黃雙安婚後才驚訝地發現，她在國際間竟然如此有名。白嘉莉笑說黃雙安一向低調，甚至曾打趣對她說過：「如果早知道你這麼有名，我就不敢娶了！」可惜黃雙安2018年就過世，白嘉莉成了孤家寡人，在印尼生活感到十分孤單。白嘉莉透露，當時有一名牧師鼓勵她，「台灣人都還是很喜歡妳」，她才鼓起勇氣重回台灣。白嘉莉坦言自己原本還心存疑慮，沒想到台灣觀眾確實依舊很熱情，這份支持讓她深受感動。白嘉莉返台後也未買房定居，而是選擇帶著行李住進飯店，曾因4年燒掉2800萬住宿費引發關注，但白嘉莉不在意，她說自己很享受住飯店的生活，不僅自在還能每天接受專人服務，有人打掃、可以享用主廚特製的早餐，讓她覺得這樣的生活非常愜意，四處旅遊也不會有束縛。如今的白嘉莉將生活重心放在繪畫上，她認為每一幅作品都像是一封情書，能傳遞正能量與積極態度。白嘉莉也透露，自己將於10月3日至12日舉辦人生最後一次畫展，地點在高雄左營高鐵站旁的新光三越，歡迎粉絲去捧場。至於外界關心的感情生活，白嘉莉笑言身邊朋友大多是成雙成對，如果有單身對象主動追求，她也不排斥，始終抱持開放心態，相當樂觀。