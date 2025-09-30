我是廣告 請繼續往下閱讀

風田跟老婆金錢觀不合！偷買股票怕被發現

自日本來台發展的藝人風田上月29日宣布結婚，近日登上財經節目《財經鈔能力》分享台、日理財文化落差，透露自己已經養成投資股票、基金的習慣，行事偶時大膽，不過老婆有著傳統日本人的小心謹慎，風田笑說：「2人確實有不少不同之處，現在還在找平衡點」，且採用各管各的錢模式，「買股票我都不敢先講，怕一虧錢就要被唸，都自己低調操作。」談到和老婆的財務觀，風田笑說：「2人確實有不少不同之處，現在還在找平衡點，我這個人可以為了投資、為了將來賺更多錢，先過窮酸日子，但太太比較重視當下的感受。」風田透露，夫妻倆到目前為止，都採「各自投資、各管各的錢」模式，還搞笑補充：「買股票我都不敢先講，怕一虧錢就要被唸，都自己低調操作。」怕自己沒能給對方安全感。節目中，風田也分享，剛來台灣時最大的文化衝擊，就是發現大家敢直接詢問薪水、房價，甚至月收入，「在日本根本不可能！」現在風田學會幽默回應，「反正別講具體數字就好！」最後，風田更公開自己的理財目標，以現有資產200萬元與5年內買下1500萬元房產為例，請財務顧問及AI分別提供投資建議，並討論如何平衡風險與報酬，從中找出最有效率的投資方式。更多精彩內容都在《金臨天下x財經鈔能力》YouTube頻道最新一集。