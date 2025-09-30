我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉倒數，國民黨主席候選人郝龍斌今（30）日前往烘培者咖啡萬時旗艦廠與青年座談。郝龍斌提及，未來他若當選主席，不排斥走入校園，面對面與年輕人接觸，了解心聲、爭取支持。郝龍斌今至台北市內湖咖啡烘焙廠與黨員座談。談及如何給青年舞台，郝龍斌說，要持續與更多青年接觸、爭取支持，讓國民黨的政策能符合年輕人的需要。他認為，做一個黨主席，各領域都要接觸，未來他若當選主席，不排斥走入校園，面對面與年輕人接觸，了解心聲、爭取支持。郝龍斌說，國民黨要接地氣且與時俱進，他會複製他過去在台北市政府1999專線的經驗，將來會有個搜集所有訊息的管道，建立Line熱線，用AI來彙整黨員意見，來了解社會脈動跟青年問題。對於黨員提問時關注黃復興黨部發展。郝龍斌表示，他是軍人子弟，從政受父親影響非常多，父親很小就告訴他，政治是為了國家人民，不是為了個人。黃復興黨部過去是最忠貞的黨員，對國民黨貢獻最大、內聚力最強的一批人，非常多人是為國家犧牲生命流血流汗，他若擔任黨主席，一定會跟黨部、黃復興下來談，恢復黃復興榮光，讓黃復興戰力發揮到最大。另外，有關黨的組織改造與文化改造，郝龍斌說，他要讓國民黨跟時代脫節的文化給改過來，組強而有力的戰鬥團體，將來黨主席不是一言堂，一定是集體領導，黨中央、立院與智庫會成為強有力的團隊，縣市長也會組成聯合匯報，他也坦言國民黨沒錢，必須重用公職人員，將來地方黨部就會由縣市首長、立委、縣市議員來負責。