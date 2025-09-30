iPhone 17 Pro開賣後就被發現門市裡很多展示機第一天就已經充滿刮痕，日前官方解釋是因為MagSafe支架造成的異材質沾附，此外，根據彭博社報導，蘋果已通知門市員工，要求將鹽混合店內的專屬清潔液來擦拭展示機背面，藉此改善此一現況。《9TO5Mac》也透過「鹽水」來測試能否去除刮痕，測試結果真的有效。如果17 Pro也有相同的狀況或許也可以試看看。
如果最近有到蘋果直營門市或是經銷商體驗iPhone 17 Pro，應該會發現機背有不少刮痕，不單只有出現在台灣，幾乎出現在全球的直營門市，日前蘋果官方解釋，其實是因為門市展示機使用的 MagSafe 支架磨損造成的，官方澄清，這些痕跡並非刮痕，而是支架上的材料轉移到手機上，可以透過清潔去除。
為了改善此一狀況，蘋果在日本銀座的直營門市就開始在支架邊緣安裝矽膠圈。同時根據彭博社指出，蘋果通知零售店員工，將鹽與店內清潔液混合清潔，可以有效改善沾附的情況，且提醒門市人員需要定時清潔展示機的背面。《9TO5Mac》表示，因不確定蘋果的清潔液是什麼，無法如法炮製，但用了很好取得的鹽巴，加入一般水中，用「鹽水」擦拭後竟然也有相同功效。如果手機有出現類似狀況的民眾，可以試試看。
《NOWNEWS》記者在台灣經銷商門市查看藍色和橘色的iPhone 17 Pro，真的有相當明顯的痕跡，此外，業者也特別貼上告示「iPhone 17 Pro系列磁圈位置靠下小心滑落，確認吸附再放手」希望減少碰撞傷痕，還是建議17 Pro用戶裝上保護殼，才能避免刮傷產生。
